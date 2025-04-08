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Право

Предоставление жилья из госфонда: утверждены правила

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 14:35 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 31 марта 2025 года утвердил Правила постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий, сообщает Zakon.kz.

На учет нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий ставятся проживающие в данном населенном пункте работники данных учреждений и предприятий.

При наличии свободного жилья в жилищном фонде государственных учреждений и государственных предприяти обратившимся предоставляется право на получение жилища.

Для постановки на учет нужно представить в уполномоченный орган следующие документы:

  • заявление;
  • копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
  • копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей;
  • решение суда о признании других лиц членами семьи заявителя (при наличии);
  • документ, подтверждающий принадлежность заявителя (семьи) к социально уязвимым слоям населения.

Сведения о наличии или отсутствии жилища, принадлежащего заявителю и членам его семьи на праве собственности, сведения об адресе на всех членов семьи уполномоченный орган получает посредством информационных систем.

При подаче заявления не допускается истребование от заявителей документов и сведений, которые могут быть получены из информационных систем.

По итогам рассмотрения представленных документов не позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

  • уведомление о постановке на учет с указанием порядкового номера очереди;
  • мотивированный отказ в письменном виде.  

Решение государственных учреждений или государственных предприятий о предоставлении жилища из государственного жилищного фонда предоставляется на основании решения жилищной комиссии.

При принятии жилищной комиссией решения о предоставлении жилища в течение 15 календарных дней заключается договор найма (поднайма) жилища (между заявителем и государственным учреждением либо государственным предприятием) по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Договор найма (поднайма) жилища составляется в трех экземплярах. Один экземпляр договора найма жилища хранится в уполномоченном органе, второй передается местному исполнительному органу для регистрации в реестре государственного имущества и который хранится как документ строгой отчетности. Третий выдается заявителю и является единственным документом, предоставляющим право на вселение в жилище.

Указывается, что на веб-портале реестра e-qazyna.kz наниматели (поднаниматели) вправе просмотреть информацию по заключенным с ними договорам найма жилища, в том числе по условиям договора, начислениям по договору, перечисленным платежам в бюджет и пени при наличии.

Приказ вводится в действие с 24 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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