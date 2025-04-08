Предоставление жилья из госфонда: утверждены правила

Министр промышленности и строительства приказом от 31 марта 2025 года утвердил Правила постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий, сообщает Zakon.kz.

На учет нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий ставятся проживающие в данном населенном пункте работники данных учреждений и предприятий.

При наличии свободного жилья в жилищном фонде государственных учреждений и государственных предприяти обратившимся предоставляется право на получение жилища.

Для постановки на учет нужно представить в уполномоченный орган следующие документы:

заявление;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей;

решение суда о признании других лиц членами семьи заявителя (при наличии);

документ, подтверждающий принадлежность заявителя (семьи) к социально уязвимым слоям населения.

Сведения о наличии или отсутствии жилища, принадлежащего заявителю и членам его семьи на праве собственности, сведения об адресе на всех членов семьи уполномоченный орган получает посредством информационных систем.

При подаче заявления не допускается истребование от заявителей документов и сведений, которые могут быть получены из информационных систем.

По итогам рассмотрения представленных документов не позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

уведомление о постановке на учет с указанием порядкового номера очереди;

мотивированный отказ в письменном виде.

Решение государственных учреждений или государственных предприятий о предоставлении жилища из государственного жилищного фонда предоставляется на основании решения жилищной комиссии.

При принятии жилищной комиссией решения о предоставлении жилища в течение 15 календарных дней заключается договор найма (поднайма) жилища (между заявителем и государственным учреждением либо государственным предприятием) по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Договор найма (поднайма) жилища составляется в трех экземплярах. Один экземпляр договора найма жилища хранится в уполномоченном органе, второй передается местному исполнительному органу для регистрации в реестре государственного имущества и который хранится как документ строгой отчетности. Третий выдается заявителю и является единственным документом, предоставляющим право на вселение в жилище.

Указывается, что на веб-портале реестра e-qazyna.kz наниматели (поднаниматели) вправе просмотреть информацию по заключенным с ними договорам найма жилища, в том числе по условиям договора, начислениям по договору, перечисленным платежам в бюджет и пени при наличии.

Приказ вводится в действие с 24 мая 2025 года.

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