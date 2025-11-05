Аренду для предпринимателей, получивших господдержку, не будут поднимать в течение года

Министр торговли и интеграции подготовил приказ, которым вносятся поправки в Правила оказания субъектам внутренней торговли мер государственной поддержки частного предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правила оказания субъектам внутренней торговли мер государственной поддержки частного предпринимательства вносятся поправки в части ограничения повышения стоимости аренды на торговые места в течение года после заключения договоров субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирования по кредитам (предоставляющим в аренду торговую площадь).

В министерстве пояснили, что изменения в правилах в части ограничения повышения стоимости аренды на торговые места в течение года после заключения договоров субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирования по кредитам (предоставляющим в аренду торговую площадь) особенно важны для малого и среднего бизнеса, для индивидуальных предпринимателей, которые работают на арендуемых площадях.

В результате они получают гарантию предсказуемости расходов, могут планировать свою деятельность, избегают внезапных и необоснованных повышений арендной платы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 ноября.