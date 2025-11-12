Передача авто в лизинг: дополнения в правила торговли
В частности, правила дополнены новым пунктом, предусматривающим передачу новых автомобилей в лизинг частным лицам.
"Передача новых транспортных средств может осуществляться в виде предоставления их в лизинг физическим лицам для личного пользования с правом последующего выкупа либо возврата лизингодателю в порядке и на условиях, предусмотренных договором лизинга, заключаемым в соответствии с Гражданским кодексом РК", - говорится в дополнении.
Приказ вводится в действие с 11 ноября 2025 года.
Передача автомобиля в лизинг предполагает, что лизинговая компания покупает выбранный клиентом автомобиль и передает его клиенту во временное владение и пользование за ежемесячные платежи. Клиент выбирает автомобиль, обращается в лизинговую компанию, заключает договор и вносит первоначальный взнос. После полной выплаты всех лизинговых платежей право собственности переходит к лизингополучателю.