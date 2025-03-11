Реестр мер господдержки предпринимателей создадут в Казахстане

Министерство национальной экономики подготовило проект приказа о некоторых вопросах государственной поддержки частного предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Документ вводит новые механизмы и стандарты предоставления помощи бизнесу, обеспечивая прозрачность и доступность всех инструментов поддержки. В частности, будет создан реестр мер государственной поддержки – структурированный перечень более 100 финансовых, имущественных и нефинансовых инструментов.

Реестр станет централизованным источником информации, обеспечивая предпринимателям оперативный доступ к актуальным данным о мерах поддержки. Государственные органы будут обязаны своевременно обновлять информацию и гарантировать ее точность.

Целью dведения реестра является обеспечение субъектов частного предпринимательства и население с предпринимательской инициативой полной и достоверной информацией о действующих мерах государственной поддержки, а также их актуализация с упором на эффективность.

Реестр утверждает уполномоченный орган по предпринимательству и размещает на своем интернет-ресурсе и платформе "Цифровая карта бизнеса".

Реестр содержит следующие сведения:

наименование меры государственной поддержки частного предпринимательства;

характер меры государственной поддержки частного предпринимательства;

наименование нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления меры государственной поддержки частного предпринимательства;

получатели меры государственной поддержки;

ответственный государственный орган;

оператор государственной поддержки.

Отраслевые государственные органы направляют в уполномоченный орган по предпринимательству:

заявку на включение меры государственной поддержки в Реестр и стандартизированный паспорт по мерам государственной поддержки;

стандартизированный паспорт по действующим мерам государственной поддержки, включенным в утвержденный Реестр в срок до 1 января 2026 года.

Уполномоченный орган по предпринимательству в течение 5 рабочих дней рассматривает заявку и cтандартизированный паспорт, полученные от отраслевых государственных органов, на полноту и достоверность сведений.

На основе предложений отраслевых государственных органов уполномоченный орган по предпринимательству:

формирует, ведет и актуализирует Реестр;

размещает стандартизованный паспорт на платформе "Цифровая карта бизнеса" по мерам государственной поддержки, включенным в Реестр.

Отраслевые государственные органы обеспечивают:

достоверность и актуальность сведений, содержащихся в Реестре, посредством проведения на постоянной основе инвентаризации сведений, содержащихся в нормативных правовых актах, регламентирующих порядок предоставления меры государственной поддержки частного предпринимательства;

направление в уполномоченный орган по предпринимательству скорректированной заявки на изменение сведений по мерам государственной поддержки в течение 3 рабочих дней с даты изменения сведений.

В каких случаях в Реестр вносятся изменения:

изменения функций, структуры регулирующего государственного органа и (или) оператора;

необходимости реализации поручений президента или правительства;

исключения меры государственной поддержки частного предпринимательства.

Также планируется утвердить типовой стандарт мер государственной поддержки, регламентирующий:

государственный орган-администратор и оператора поддержки;

формат оказания помощи (онлайн или офлайн);

категории получателей (включая социальное, женское, молодежное и семейное предпринимательство);

сроки рассмотрения заявок и механизмы обжалования решений.

Дополнительно предусмотрена система мониторинга эффективности предоставляемых мер. Государственные органы будут регулярно анализировать результаты поддержки, а предприниматели получат четкий алгоритм подачи жалоб и защиты своих прав.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 марта 2025 года.