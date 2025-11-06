Министерству по чрезвычайным ситуациям обновили функции
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 24 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:
- утверждает типовые нормы и нормативы по труду организаций по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду;
- разрабатывает и утверждает правила разработки и согласования сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов;
Кроме того:
- приобретает нефтепродукты у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определенного уполномоченным органом по государственному регулированию производства нефтепродуктов;
С 1 января 2026 года вводятся в действие функции в новой редакции:
- разрабатывает и утверждает правила подготовки, переподготовки и проверки знаний (экзаменов) руководителей, специалистов и работников в области промышленной безопасности;
- осуществляет государственный контроль и надзор за своевременностью проведения обследования, диагностирования производственных зданий, технологических сооружений опасных производственных объектов, технических освидетельствований опасных технических устройств.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript