Министерству по чрезвычайным ситуациям обновили функции

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства от 24 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: утверждает типовые нормы и нормативы по труду организаций по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду;

разрабатывает и утверждает правила разработки и согласования сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов; Кроме того: приобретает нефтепродукты у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определенного уполномоченным органом по государственному регулированию производства нефтепродуктов; С 1 января 2026 года вводятся в действие функции в новой редакции: разрабатывает и утверждает правила подготовки, переподготовки и проверки знаний (экзаменов) руководителей, специалистов и работников в области промышленной безопасности;

осуществляет государственный контроль и надзор за своевременностью проведения обследования, диагностирования производственных зданий, технологических сооружений опасных производственных объектов, технических освидетельствований опасных технических устройств. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

