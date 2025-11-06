#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Право

Министерству по чрезвычайным ситуациям обновили функции

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК, МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 11:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 24 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • утверждает типовые нормы и нормативы по труду организаций по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду;
  • разрабатывает и утверждает правила разработки и согласования сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов;

Кроме того:

  • приобретает нефтепродукты у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определенного уполномоченным органом по государственному регулированию производства нефтепродуктов;

С 1 января 2026 года вводятся в действие функции в новой редакции:

  • разрабатывает и утверждает правила подготовки, переподготовки и проверки знаний (экзаменов) руководителей, специалистов и работников в области промышленной безопасности;
  • осуществляет государственный контроль и надзор за своевременностью проведения обследования, диагностирования производственных зданий, технологических сооружений опасных производственных объектов, технических освидетельствований опасных технических устройств.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Глава "СК-Фармации", директора департаментов и зампред центра – кого наказали после проверки Минздрава
11:59, Сегодня
Глава "СК-Фармации", директора департаментов и зампред центра – кого наказали после проверки Минздрава
Министерству сельского хозяйства обновили функции
11:22, 20 октября 2025
Министерству сельского хозяйства обновили функции
Министерству юстиции обновили функции
14:10, 22 октября 2024
Министерству юстиции обновили функции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: