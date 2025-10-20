#АЭС в Казахстане
Право

Министерству сельского хозяйства обновили функции

Министерство сельского хозяйства РК, МСХ РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 11:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 15 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве сельского хозяйства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • разрабатывает и утверждает правила по управлению фуражным фондом;
  • возмещает оператору по зерновому рынку расходы по хранению фуражного фонда;
  • разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты республики в области аквакультуры в соответствии с целями и задачами Закона "Об аквакультуре" и законодательством РК;
  • разрабатывает и утверждает правила проведения оценки состояния развития аквакультуры;
  • организует проведение оценки состояния развития аквакультуры за счет бюджетных средств;
  • осуществляет государственный контроль в области аквакультуры;
  • разрабатывает и утверждает правила ведения реестра субъектов аквакультуры;
  • ведет реестр субъектов аквакультуры;
  • проводит мониторинг исполнения условий договоров на осуществление озерно-товарной или садковой хозяйственной деятельности и плана развития субъекта аквакультуры;
  • разрабатывает и утверждает правила паспортизации рыбохозяйственных водоемов и (или) участков для осуществления озерно-товарной или садковой хозяйственной деятельности;
  • разрабатывает и утверждает правила разработки рыбоводно-биологического обоснования в области аквакультуры;
  • разрабатывает и утверждает типовую форму договоров на осуществление озерно-товарной или садковой хозяйственной деятельности;
  • разрабатывает и утверждает типовую форму договоров на осуществление садковой хозяйственной деятельности на участках рыбохозяйственных водоемов международного или республиканского значения для реализации проекта;
  • разрабатывает и утверждает типовую форму плана развития субъектов аквакультуры;
  • разрабатывает и утверждает правила закрепления участков рыбохозяйственных водоемов международного или республиканского значения для осуществления садковой хозяйственной деятельности;
  • разрабатывает и утверждает правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды в области аквакультуры;
  • разрабатывает и утверждает перечень рыбохозяйственных водоемов или участков международного и республиканского значения для осуществления озерно-товарной или садковой хозяйственной деятельности;
  • разрабатывает и утверждает правила оказания помощи для предотвращения угрозы массовой гибели рыб и других водных животных, а также ликвидации последствий замора;
  • разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики формы, предназначенные для сбора административных данных в области аквакультуры;
  • разрабатывает и утверждает правила проведения конкурса по закреплению рыбохозяйственных водоемов или участков для ведения озерно-товарной или садковой хозяйственной деятельности и квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса;
  • разрабатывает и утверждает правила выполнения компенсации потери биоразнообразия рыбных ресурсов и других водных животных;
  • разрабатывает и утверждает правила использования диких животных (рыбные ресурсы и другие водные животные) в целях получения продуктов их жизнедеятельности;
  • разрабатывает и утверждает правила расследования случаев гибели животных (рыбные ресурсы и другие водные животные), отнесенных к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам;
  • разрабатывает и утверждает перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства.

Вводятся в действие с 1 января 2027 года:

  • разрабатывает и утверждает правила ведения информационной системы аквакультуры;
  • ведет информационную систему аквакультуры.

Кроме того, часть функций изложена в новой редакции:

  • разрабатывает и утверждает правила субсидирования по возмещению части расходов при инвестиционных вложениях в области аквакультуры;
  • разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных в соответствии с законодательством РК;
  • разрабатывает и утверждает правила регулирования численности рыбных ресурсов и других водных животных;
  • разрабатывает и утверждает правила перевода рыбохозяйственных водоемов или участков, закрепленных для ведения рыболовства, в рыбохозяйственные водоемы или участки для ведения рыбоводства;
  • выдает лицензию на экспорт с таможенной территории Евразийского экономического союза диких живых животных (рыб и других водных животных), в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Евразийского экономического союза в торговле с третьими странами;
  • разрабатывает и утверждает правила распределения квот изъятия объектов рыболовства;
  • разрабатывает и утверждает правила установления ограничений и запретов на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, их частями и дериватами;
  • разрабатывает и утверждает правила содержания, разведения в неволе и полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, в том числе подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;
  • осуществляет прием уведомлений о начале или прекращении осуществления деятельности по искусственному разведению животных (рыб и других водных животных), виды которых включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;
  • организует или обеспечивает проведение научных исследований и проектно-изыскательских работ в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных на рыбохозяйственных водоемах, расположенных в двух и более областях;
  • выдает заключение (разрешительный документ) на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза диких живых животных (рыб и других водных животных), в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Евразийского экономического союза в торговле с третьими странами;
  • организует и обеспечивает воспроизводство и государственный учет рыбных ресурсов и других водных животных в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов или участков;
  • принимает решение о введении ограничений и запретов на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, их частями и дериватами, устанавливает места и сроки их пользования на основании биологического обоснования, выданного соответствующими научными организациями;
  • проводит конкурс по закреплению рыбохозяйственных водоемов или участков международного, республиканского и местного значения;
  • разрабатывает и утверждает правила субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение техники и технологического оборудования в области аквакультуры;
  • принимает решения по закреплению или продлению сроков закрепления рыбохозяйственных водоемов или участков международного, республиканского и местного значения;
  • принимает решения по переводу рыбохозяйственных водоемов или участков, закрепленных для ведения рыболовства, в рыбохозяйственные водоемы или участки для ведения рыбоводства;
  • определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
