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Законодательство РК

Министерству юстиции обновили функции

Министерство юстиции Республики Казахстан, МЮ РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 14:10 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства РК от 17 октября 2024 года внесены изменения в положение о Министерстве юстиции РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в положении два пункта, касающиеся функций министерства, изложены в новой редакции:

  • участие в формировании национального законодательства, направленного на обеспечение верховенства прав и свобод человека и гражданина, суверенитета РК, устойчивое и поступательное развитие казахстанского общества и государства, путем участия в разработке и реализации общегосударственной стратегии развития, координации, а также ведения законопроектной работы, анализа, совершенствования, систематизации законодательства РК, проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, организации проведения научной правовой, научной лингвистической экспертиз по проектам законов, а также научной антикоррупционной экспертизы по проектам нормативных правовых актов;
  • организация проведения научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, научной правовой, научной лингвистической экспертиз по проектам законов и международных договоров, участницей которых намеревается стать РК, а также проектам международных договоров, подлежащих ратификации.

Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Министерству иностранных дел расширили полномочия.

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