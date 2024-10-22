Министерству юстиции обновили функции

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства РК от 17 октября 2024 года внесены изменения в положение о Министерстве юстиции РК, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: