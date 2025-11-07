Обновлен перечень товаров, на которые нужно оформлять СНТ

Приказом и.о. министра финансов от 31 октября 2025 года утвержден Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также форм, Правил оформления сопроводительных накладных на товары, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению СНТ, включены:

биотопливо;

этиловый спирт или алкогольная продукция;

отдельные виды нефтепродуктов;

газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов, экологическое топливо;

сжиженный нефтяной газ;

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры;

товары, подлежащие прослеживаемости;

товары, ввозимые на территорию Казахстана с территории государств-членов ЕАЭС;

товары, вывозимые с территории Казахстана на территорию государств-членов ЕАЭС.

СНТ для налогообложения, а также налогового и таможенного администрирования является:

товаросопроводительным документом для контроля за движением товаров, в том числе подтверждающий отгрузку товаров налогоплательщику;

первичным бухгалтерским документом.

СНТ оформляется в электронной форме в ИС ЭСФ, за исключением случая, когда это невозможно сделать из-за неработающей базы, когда СНТ подлежит оформлению на бумажном носителе.

СНТ оформляется поставщиком (при ввозе – получателем).

При ввозе товаров на территорию Казахстана СНТ выписывается в национальной валюте или в валюте, указанной в счете-фактуре (инвойсе).

СНТ считается оформленной, если:

соответствует требованиям, установленным налоговым законодательством РК, Законом "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и правилам;

СНТ в электронной форме присвоен регистрационный номер в ИС ЭСФ;

СНТ на бумажном носителе зарегистрирована в Журнале.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.