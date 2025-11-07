Обновлен перечень товаров, на которые нужно оформлять СНТ
Фото: senate.parlam.kz
Приказом и.о. министра финансов от 31 октября 2025 года утвержден Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также форм, Правил оформления сопроводительных накладных на товары, сообщает Zakon.kz.
В частности, в Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению СНТ, включены:
- биотопливо;
- этиловый спирт или алкогольная продукция;
- отдельные виды нефтепродуктов;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов, экологическое топливо;
- сжиженный нефтяной газ;
- наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры;
- товары, подлежащие прослеживаемости;
- товары, ввозимые на территорию Казахстана с территории государств-членов ЕАЭС;
- товары, вывозимые с территории Казахстана на территорию государств-членов ЕАЭС.
СНТ для налогообложения, а также налогового и таможенного администрирования является:
- товаросопроводительным документом для контроля за движением товаров, в том числе подтверждающий отгрузку товаров налогоплательщику;
- первичным бухгалтерским документом.
СНТ оформляется в электронной форме в ИС ЭСФ, за исключением случая, когда это невозможно сделать из-за неработающей базы, когда СНТ подлежит оформлению на бумажном носителе.
СНТ оформляется поставщиком (при ввозе – получателем).
При ввозе товаров на территорию Казахстана СНТ выписывается в национальной валюте или в валюте, указанной в счете-фактуре (инвойсе).
СНТ считается оформленной, если:
- соответствует требованиям, установленным налоговым законодательством РК, Законом "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и правилам;
- СНТ в электронной форме присвоен регистрационный номер в ИС ЭСФ;
- СНТ на бумажном носителе зарегистрирована в Журнале.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript