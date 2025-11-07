#Народный юрист
#Казахмыс
Право

Обновлен перечень товаров, на которые нужно оформлять СНТ

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 11:46 Фото: senate.parlam.kz
Приказом и.о. министра финансов от 31 октября 2025 года утвержден Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также форм, Правил оформления сопроводительных накладных на товары, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению СНТ, включены:

  • биотопливо;
  • этиловый спирт или алкогольная продукция;
  • отдельные виды нефтепродуктов;
  • газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов, экологическое топливо;
  • сжиженный нефтяной газ;
  • наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры;
  • товары, подлежащие прослеживаемости;
  • товары, ввозимые на территорию Казахстана с территории государств-членов ЕАЭС;
  • товары, вывозимые с территории Казахстана на территорию государств-членов ЕАЭС.

СНТ для налогообложения, а также налогового и таможенного администрирования является:

  • товаросопроводительным документом для контроля за движением товаров, в том числе подтверждающий отгрузку товаров налогоплательщику;
  • первичным бухгалтерским документом.

СНТ оформляется в электронной форме в ИС ЭСФ, за исключением случая, когда это невозможно сделать из-за неработающей базы, когда СНТ подлежит оформлению на бумажном носителе.

СНТ оформляется поставщиком (при ввозе – получателем).

При ввозе товаров на территорию Казахстана СНТ выписывается в национальной валюте или в валюте, указанной в счете-фактуре (инвойсе).

СНТ считается оформленной, если:

  • соответствует требованиям, установленным налоговым законодательством РК, Законом "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и правилам;
  • СНТ в электронной форме присвоен регистрационный номер в ИС ЭСФ;
  • СНТ на бумажном носителе зарегистрирована в Журнале. 

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
