Право

В Казахстане перестанут удерживать ИПН с пенсионных выплат

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 14:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки, которыми вносятся изменения в части оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается в рамках приведения в соответствие с нормами Налогового кодекса РК отменить удержание индивидуального подоходного налога с дохода в виде пенсионных выплат из ЕНПФ физическим лицам – резидентам РК.

Как поясняется, в целях защиты интересов вкладчиков ЕНПФ исключаются удержания индивидуального подоходного налога с пенсионных выплат из ЕНПФ, а также проектом предусматривается внесение редакционных правок.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 ноября.

Ранее в ЕНПФ сообщали, что с 1 января 2026 года освободят доходы в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение (ЕПВ) из ЕНПФ от индивидуального подоходного налога (ИПН), за исключением пенсионных выплат из ЕНПФ, осуществляемых нерезидентам РК.

