В Казахстане перестанут удерживать ИПН с пенсионных выплат
В частности, предлагается в рамках приведения в соответствие с нормами Налогового кодекса РК отменить удержание индивидуального подоходного налога с дохода в виде пенсионных выплат из ЕНПФ физическим лицам – резидентам РК.
Как поясняется, в целях защиты интересов вкладчиков ЕНПФ исключаются удержания индивидуального подоходного налога с пенсионных выплат из ЕНПФ, а также проектом предусматривается внесение редакционных правок.
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 ноября.
Ранее в ЕНПФ сообщали, что с 1 января 2026 года освободят доходы в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение (ЕПВ) из ЕНПФ от индивидуального подоходного налога (ИПН), за исключением пенсионных выплат из ЕНПФ, осуществляемых нерезидентам РК.