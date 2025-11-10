В Казахстане перестанут удерживать ИПН с пенсионных выплат

Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки, которыми вносятся изменения в части оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается в рамках приведения в соответствие с нормами Налогового кодекса РК отменить удержание индивидуального подоходного налога с дохода в виде пенсионных выплат из ЕНПФ физическим лицам – резидентам РК.

Как поясняется, в целях защиты интересов вкладчиков ЕНПФ исключаются удержания индивидуального подоходного налога с пенсионных выплат из ЕНПФ, а также проектом предусматривается внесение редакционных правок.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 ноября.

Ранее в ЕНПФ сообщали, что с 1 января 2026 года освободят доходы в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение (ЕПВ) из ЕНПФ от индивидуального подоходного налога (ИПН), за исключением пенсионных выплат из ЕНПФ, осуществляемых нерезидентам РК.