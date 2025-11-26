В Казахстане упростят получение санэпидзаключения для пассажирского транспорта

Министерство здравоохранения подготовило поправки в приказ "О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия", сообщает Zakon.kz.

Проект приказа направлен на улучшение и упрощение процесса получения санитарно-эпидемиологического заключения для транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.

Как отметили в Минздраве, это позволит предпринимателям и организациям получать услуги быстрее и удобнее с учетом специфики их деятельности.

Согласно новым поправкам, проведение лабораторных исследований будет проводиться с учетом особенностей их деятельности и специфики транспортных средств, что позволит более точно оценивать соответствующие санитарные требования и применять индивидуальный подход.

Кроме того, уточняется терминология, регулирующая основания для прекращения действия санитарно-эпидемиологического заключения.

В частности, документ будет прекращать действие при получении нового заключения на объект, нового санитарно-эпидемиологического заключения на объект, а также в случае прекращения деятельности или ликвидации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В обосновании поясняется, что внесенные изменения направлены на обеспечение равного доступа предпринимателей к получению государственной услуги, упрощение процедур и сокращение административных барьеров, повышение доверия услугополучателей к государственным органам, создание благоприятных условий для развития бизнеса в сфере пассажирских перевозок.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 декабря.