Минобороны обновило учебную программу по НВП в школах и колледжах

Приказом министра обороны от 4 ноября 2025 года внесены изменения в Правила начальной военной подготовки, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, с 1 сентября 2026 года вводится понятие: "начальная военная подготовка (НВП)" – обязательный предмет обучения (учебная дисциплина) по основам военного дела в рамках подготовки к воинской службе и военно-патриотического воспитания допризывников в организациях среднего, технического и профессионального образования.

НВП включает в себя:

теоретическую и практическую подготовку;

проведение учебно-полевых (лагерных) занятий (УПЗ);

проведение соревнований по НВП (районного (города областного значения), областного масштабов, в масштабе города республиканского значения и столицы).

НВП организуется уполномоченным органом в области образования совместно с местными исполнительными органами и осуществляется в организациях образования в соответствии с требованиями уполномоченных органов в области обороны, здравоохранения, в сфере гражданской защиты независимо от принадлежности и форм собственности.

Основной целью НВП является овладение базовыми навыками в военном деле, развитие физической выносливости, морально-психологической устойчивости и готовности к выполнению воинского долга, а также воспитания у обучающихся чувства патриотизма.

Основными задачами НВП являются:

формирование у обучающихся высокого чувства ответственности перед Родиной, уважения к государственным символам, армии и воинской службе, военно-патриотическое воспитание молодежи;

подготовка к воинской службе, изучение основ военного дела, строевой, огневой, тактической, военно-медицинской подготовки;

развитие физических и психологических качеств, способствующих устойчивости к стрессу, выносливости, организованности, дисциплине и коллективизму;

развитие интереса молодежи к воинской службе и овладения ими основ военной профессии через практико-ориентированные формы подготовки.

НВП проводится с обучающимися допризывного возраста на базе основного среднего образования в организациях образования (кроме специальных), реализующих общеобразовательные учебные программы общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального образования, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности педагогами НВП.

Основной формой НВП является проведение теоретических и практических занятий, а также УПЗ.

Занятия по НВП проводятся в учебное время и включаются в основное расписание занятий. Занятия по НВП проводятся в составе учебных взводов, формируемых на базе классов (учебных групп), состоящих из 2-3 отделений по 8-10 обучающихся. Командиры взводов и отделений назначаются приказом руководителя организации образования по предложениям педагога НВП.

Организация учебного процесса по НВП включает:

формирование классов и учебных групп;

составление расписания и календарно-тематического плана;

обеспечение учебной и материально-технической базы;

закрепление педагогов НВП;

проведение текущего и итогового контроля знаний, умений и навыков;

ведение документации (журналов, ведомостей, отчетов).

Занятия по НВП проводятся еженедельно в соответствии с учебной программой, не менее 1 раза в неделю. В организациях среднего образования на НВП отводится 64 учебных часов, из которых на УПЗ должны выделяться в 10-м классе не менее 30 учебных часов, в 11-м классе не менее 32 учебных часов.

В организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, количество учебных часов определяется в соответствии с рабочими учебными программами, не менее 136 учебных часов, из которых не менее 30 учебных часов на УПЗ.

Указывается, что занятия по НВП для девушек и юношей проводятся совместно, за исключением практических занятий по разделу "Основы медицинских знаний", которые проводятся отдельно для девушек под руководством медицинского работника организации образования параллельно с УПЗ для юношей.

На учебный год организацией образования разрабатывается план военно-патриотической работы, включающий дополнительные мероприятия, укрепляющие знания по НВП.

В план военно-патриотической работы включаются следующие дополнительные мероприятия в рамках НВП: лекции приглашенных военнослужащих по направлениям военного дела (сухопутные войска, силы воздушной обороны, военно-морские силы и др.), встречи с ветеранами военных конфликтов и Вооруженных сил (ВС РК), экскурсии в воинские части, участие в кружках допризывной подготовки, военно-патриотических клубах, соревнованиях, смотрах и др.

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2025 года.