Преподаватели НВП и допризывной подготовки смогут учиться по новой программе

Министр обороны РК приказом от 7 августа 2025 года утвердил образовательную программу повышения квалификации граждан, осуществляющих начальную военную, допризывную и углубленную допризывную подготовку, сообщает Zakon.kz.

Образовательная программа повышения квалификации граждан, осуществляющих начальную военную, допризывную и углубленную допризывную подготовку, направлена на совершенствование профессиональных компетенций и педагогических навыков лиц, привлекаемых к преподаванию указанных дисциплин в организациях среднего образования.

Программа подготовлена на основе анализа законодательства РК и практики реализации начальной военной, допризывной и углубленной допризывной подготовки с учетом предложений Министерства обороны и Министерства просвещения РК.

Продолжительность курса повышения квалификации составляет 80 академических часов и реализуется в очной (офлайн) форме. Допускается корректировка тематики Программы с учетом обновлений в науке и педагогических технологиях.

Образовательный процесс курса включает интерактивные формы обучения – лекции, семинары, вебинары, практические занятия, воркшопы, мастер-классы, работа в малых группах, круглые столы, конференции, тренинги, эссе, защита проектов.

Программа позволяет слушателям получить актуальную информацию об обновлениях нормативной правовой базы, психолого-педагогическую и методическую поддержку в реализации подходов к патриотическому воспитанию детей.

"Программа способствует обучению и воспитанию патриотов Казахстана, обладающих чувством гражданского достоинства, любви к своей Родине, своему народу, формированию духовно-нравственных ценностей и устойчивой гражданской позиции", – говорится в документе.

Тематический план курса повышения квалификации для преподавателей – организаторов начальной военной подготовки содержит следующие модули:

Модуль 1. Нормативные и психолого-педагогические аспекты развития современного образования.

Нормативные и психолого-педагогические аспекты развития современного образования. Модуль 2. Совершенствование содержания методов обучения, воспитания и развития, в контексте повышения качества образования.

Совершенствование содержания методов обучения, воспитания и развития, в контексте повышения качества образования. Модуль 3. Развитие IT-компетентности и цифровой грамотности педагога.

Развитие IT-компетентности и цифровой грамотности педагога. Модуль 4. Дополнительные аспекты патриотического воспитания и педагогики.

Дополнительные аспекты патриотического воспитания и педагогики. Модуль 5. Основы медицинской подготовки и безопасности.

Основы медицинской подготовки и безопасности. Модуль 6. Итоговое тестирование.

Тематический план курса повышения квалификации для преподавателей допризывной подготовки:

Модуль 1 . Нормативные и психолого-педагогические аспекты развития современного образования.

. Нормативные и психолого-педагогические аспекты развития современного образования. Модуль 2. Совершенствование методов обучения, воспитания и развития в контексте допризывной подготовки.

Совершенствование методов обучения, воспитания и развития в контексте допризывной подготовки. Модуль 3. Практические занятия и обучение навыкам безопасности жизнедеятельности.

Практические занятия и обучение навыкам безопасности жизнедеятельности. Модуль 4. Развитие IT-компетентности и цифровой грамотности для педагогов.

Развитие IT-компетентности и цифровой грамотности для педагогов. Модуль 5. Дополнительные аспекты патриотического воспитания и педагогики.

Дополнительные аспекты патриотического воспитания и педагогики. Модуль 6. Формирование навыков педагогической рефлексии и самооценки у преподавателей допризывной подготовки.

Формирование навыков педагогической рефлексии и самооценки у преподавателей допризывной подготовки. Модуль 7. Итоговое тестирование.

Тематический план курса повышения квалификации для преподавателей – организаторов углубленной допризывной подготовки

Модуль 1. Нормативно-правовые основы и организация углубленной допризывной подготовки.

Нормативно-правовые основы и организация углубленной допризывной подготовки. Модуль 2. Тактическая, огневая и инженерная подготовка.

Тактическая, огневая и инженерная подготовка. Модуль 3. Военная топография и ориентирование на местности.

Военная топография и ориентирование на местности. Модуль 4. Первая медицинская помощь и тактическая медицина.

Первая медицинская помощь и тактическая медицина. Модуль 5. Цифровые технологии и симуляторы в военной подготовке.

Цифровые технологии и симуляторы в военной подготовке. Модуль 6. Строевая, физическая и специальная подготовка.

Строевая, физическая и специальная подготовка. Модуль 7. Дополнительные аспекты патриотического воспитания и педагогики.

Дополнительные аспекты патриотического воспитания и педагогики. Модуль 8. Рефлексия и повышение профессионального уровня преподавателя.

Рефлексия и повышение профессионального уровня преподавателя. Модуль 9. Итоговое тестирование.

Также документ содержит Тематический план курса повышения квалификации для преподавателей, не имеющих профильного военного образования.

Программа направлена на развитие у педагогов знаний, компетенций и навыков, соответствующих современным требованиям образовательной системы РК в сфере военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.

Каждый модуль Программы будет сопровождаться лекциями, подготовленными в печатном или электронном виде. Лекционные материалы обеспечат слушателей основными теоретическими знаниями, необходимыми для освоения предмета. Они могут включать:

подробные теоретические пособия и конспекты лекций;

презентации с визуальными материалами для лучшего усвоения материала;

электронные и печатные версии нормативных документов, актов и стандартов, соответствующих тематике каждого модуля.

Контроль и оценка знаний слушателей осуществляется путем проектной работы или презентацией демо-урока (мини-мероприятия) и через итоговое тестирование.

Посткурсовой период предполагает полномасштабную рефлексию, творческий отчет об осуществляемой им деятельности после курса.

В посткурсовом сопровождении деятельности педагога используются следующие формы:

результаты профессионального развития;

организация и проведение, в течение первого календарного года после прохождения курса не менее одной самостоятельной работы педагогом и участие его в двух общих веб-семинарах;

привлечение педагогов, прошедших Курс и успешно применяющих полученные знания, умения, навыки на практике, к участию в мероприятиях по обмену опытом, публичное признание их опыта (публикации в средствах массовой информации);

корректировка программы Курса.

Мониторинг посткурсового сопровождения деятельности педагога проводится в течение одного года заочно либо в дистанционной форме.

По завершении программы слушатели смогут:

знать основные нормативные документы и правовые акты, регулирующие деятельность по начальному, допризывному и углубленному допризывному обучению;

применять эффективные методики преподавания и воспитания, включая элементы инклюзивного и проектного подходов;

разрабатывать и адаптировать учебные материалы, задания и проекты, ориентированные на формирование компетенций учащихся;

владеть навыками работы с цифровыми образовательными инструментами (Kahoot, Padlet, Google Drive и др.) и интегрировать их в образовательную практику;

организовывать и проводить занятия с использованием ИКТ, мобильных приложений и симуляционных решений, приближенных к реальным условиям обучения;

формировать у учащихся навыки безопасного поведения, выживания в экстремальных условиях и оказания первой медицинской помощи;

развивать у обучающихся патриотизм, дисциплину и гражданскую ответственность через участие в военно-патриотических мероприятиях и клубах;

создавать и вести профессиональное портфолио, отражающее профессиональный рост и достижения в педагогической деятельности.

Приказ введен в действие с 7 августа 2025 года.