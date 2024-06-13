Правила заключения специальных инвестиционных контрактов разработали в Казахстане

Министерство промышленности и строительства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах заключения и расторжения специального инвестиционного контракта", сообщает Zakon.kz.

В проекте даны следующие определения:

специальный инвестиционный контракт – договор, предусматривающий предоставление инвестиционных преференций для специального инвестиционного проекта;

– договор, предусматривающий предоставление инвестиционных преференций для специального инвестиционного проекта; специальный инвестиционный проект – инвестиционный проект, реализованный и (или) реализуемый юридическим лицом РК, зарегистрированным в качестве участника специальной экономической зоны или владельца свободного склада в соответствии с таможенным законодательством РК, либо проект, реализованный юридическим лицом РК, заключившим соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств;

– инвестиционный проект, реализованный и (или) реализуемый юридическим лицом РК, зарегистрированным в качестве участника специальной экономической зоны или владельца свободного склада в соответствии с таможенным законодательством РК, либо проект, реализованный юридическим лицом РК, заключившим соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств; заявитель – юридическое лицо РК, зарегистрированное в качестве участника специальной экономической зоны, или юридическое лицо РК, зарегистрированное в качестве владельца свободного склада, либо юридическое лицо РК, заключившее соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств, подавшие заявку на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта;

штаб по рассмотрению вопросов заключения и внесения изменений в специальные инвестиционные контракты – постоянно действующий межведомственный консультативно-совещательный орган, рассматривающий вопросы целесообразности заключения, а также внесения изменений в специальные инвестиционные контракты в соответствии с настоящими Правилами, состоящий из представителей уполномоченного органа по заключению специальных инвестиционных контрактов, уполномоченного органа осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также отраслевых государственных органов по направленности.

Для заключения специального инвестиционного контракта заявитель подает в уполномоченный орган по заключению специальных инвестиционных контрактов заявку на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта.

После этого уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней подготавливает для подписания специальный инвестиционный контракт.

Далее уполномоченный орган выносит вопрос заключения специального инвестиционного контракта на заседание штаба.

Для заключения специального инвестиционного контракта заявитель должен соответствовать одному из следующих условий:

зарегистрирован в качестве участника СЭЗ в соответствии с законодательством РК о СЭЗ;

зарегистрирован в качестве владельца свободного склада в соответствии с таможенным законодательством РК;

заявителем заключено соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств.

Специальный инвестиционный контракт предоставляется для импорта сырья и/или компонентов в случае отсутствия аналогичного сырья и/или компонентов соответствующего качества в РК.

Сроки заключения специального инвестиционного контракта (с возможностью продления):

для реализуемых проектов – на срок до ввода промышленного объекта, предусмотренного непосредственно для реализации специального инвестиционного проекта, в эксплуатацию.

для реализованных проектов – на срок 3 года с установлением встречных обязательств по повышению локализации производства не менее 10%.

Условия расторжения специального инвестиционного контракта:

по истечении срока, указанного в специальном инвестиционном контракте либо досрочно при отмене регистрации в качестве участника СЭЗ, владельца свободного склада, расторжении заключенных юридическим лицом соглашений о промышленной сборке моторных транспортных средств, при невыполнении обязательств, указанных в таких соглашениях;

на основании письменного обращения юридического лица о расторжении специального инвестиционного контракта;

при нарушении юридическим лицом требований таможенного законодательства РК, выполнение которых необходимо для получения инвестиционных преференций в рамках специального инвестиционного проекта, предусмотренных статьями 531, 534, 544, 548, 549, 550, 551, 553 КОАП.

Как подать заявку на предоставление инвестиционных преференций в рамках специального инвестиционного проекта

Заявка подается заявителем в уполномоченный орган по заключению специальных инвестиционных контрактов в электронной форме или на бумажном носителе.

К заявке следует приложить:

справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

копию свидетельства о регистрации в качестве участника СЭЗ для участника специальной экономической зоны, либо выписку из реестра владельцев свободных складов или копию приказа о включении в реестр свободных складов для владельца свободного склада;

для реализованных проектов – копии документов, подтверждающих ввод фиксированных активов; для реализуемых проектов – копии документов, обосновывающих сметную стоимость строительно-монтажных работ и затраты на приобретение фиксированных активов, сырья и (или) материалов, используемых при реализации инвестиционного проекта, заверенных подписью руководителя и печатью (при наличии) юридического лица. Для производителей транспортных средств и (или) их компонентов, а также сельскохозяйственной техники и (или) ее компонентов – помимо указанных документов, дополнительно представляется копия соглашения о промышленной сборке транспортных средств и их компонентов, а также сельскохозяйственной техники и ее компонентов.

Копии документов, отражающих рабочие места, инвестиции, технологические операции по производству готовой продукции заверенных подписью руководителя и печатью (при наличии) юридического лица;

Копии технико-экономического обоснования проекта или бизнес-плана заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии) юридического лица.

Также проект содержит форму типового специального инвестиционного контракта.

Какие инвестиционные преференции юридическому лицу предусмотрены в контракте:

освобождение от обложения таможенными пошлинами использованных сырья и (или) материалов, ввезенных юридическими лицами РК в рамках реализации специального инвестиционного проекта при условии идентификации таких сырья и материалов в полученном продукте и признания целевого использования условно выпущенных товаров;

освобождение от НДС импорта товаров в составе готовой продукции, произведенной на территории СЭЗ или свободного склада в соответствии с налоговым законодательством РК;

освобождение от НДС импорта сырья и (или) материалов в составе транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, а также их компонентов, помещенных под таможенную процедуру свободного склада в соответствии с налоговым законодательством РК;

освобождение от НДС оборотов по реализации бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, а также их компонентов, произведенной на территории СЭЗ или свободного склада до 1 января 2028 года в соответствии с налоговым законодательством РК.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 июня 2024 года.

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