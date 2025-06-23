Оптовые цены на сжиженный газ планируют сохранить в Казахстане

Министерство энергетики подготовило проект приказа "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж", сообщает Zakon.kz.

Минэнерго предлагает сохранить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на текущем уровне 51 932 тенге за тонну на период с 1 июля 2025 по 31 декабря 2025 года.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 июня 2025 года.

Мы сообщали, что с 1 февраля 2025 года в Казахстане выросла оптовая цена на сжиженный газ с 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну без учета НДС.

В связи с истечением срока действия приказа планируется переутвердить приказом предельные оптовые цены, пояснили в министерстве.