Право

Оптовые цены на сжиженный газ сохранили в Казахстане

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 09:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики подписал приказ от 15 декабря 2025 года "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж на период с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года в размере 59 722 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Напомним, с 1 августа 2025 по 31 декабря 2025 года в Казахстане действует оптовая цена на сжиженный газ в размере 59 722 тенге за тонну.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
