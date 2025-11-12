Регистрацию казахстанцев по месту жительства перевели в электронную форму: запущен пилотный проект

Министр искусственного интеллекта и министр внутренних дел совместным приказом от 7 октября 2025 года запустили пилотный проект по регистрации по месту жительства граждан РК и временной регистрации по месту временного пребывания для физических лиц в электронной форме, сообщает Zakon.kz.

Запустить пилотный проект по оказанию государственных услуг "Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан" и "Временная регистрация по месту временного пребывания (проживания) граждан Республики Казахстан" для физических лиц в электронной форме, – говорится в документе.

Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта.

При обращении услугополучателя за получением услуги работник ресепшн отдела Госкорпорации определяет, кто является собственником жилища, в котором планируется регистрация по месту жительства.

Если собственником является несовершеннолетнее или недееспособное лицо, работник ресепшн отдела Госкорпорации направляет услугополучателя в операционный зал.

Если собственник не относится к указанным категориям, работник ресепшн отдела Госкорпорации информирует услугополучателя о необходимости получения услуги в онлайн-формате, в том числе путем обращения в сектор самообслуживания отдела Госкорпорации.

При оказании услуги по регистрации в жилье, принадлежащем несовершеннолетнему или недееспособному лицу, работник Госкорпорации вводит ИИН собственника в ИИС ЦОН, который осуществляет проверку ИИН на соответствие ФЛК по сведениям из ГБД ФЛ и Е-Собес.

В случае положительного результата проверки работник Госкорпорации осуществляет проверку документов, подтверждающих полномочия законного представителя собственника, и при их соответствии оформляет заявку в ИИС ЦОН.

В случае отрицательного результата проверки ИИС ЦОН выдает предупреждение о невозможности оказания услуги и работник Госкорпорации отказывает в оказании услуги с информированием услугополучателя о необходимости получения услуги в онлайн-формате посредством ПЭП, мобильного приложения EgovMobile и иных объектов информатизации.

Кроме того, Алгоритмом установлены особенности регистрации по месту жительства в Астане.

Регистрация по месту жительства или временного пребывания в городе Астана осуществляется исключительно в онлайн-формате, за исключением указанных выше случаев.

Процесс регистрации по месту жительства или временного пребывания в городе Астана посредством ПЭП или мобильного приложения EgovMobile включает дополнительные этапы:

запрос в Единый государственный кадастр недвижимости по общей площади жилья;

запрос в ГБД ФЛ по количеству зарегистрированных граждан в жилье;

сопоставление количества зарегистрированных граждан в жилье нормативам, утвержденным местным представительным органом столицы. При недостижении норматива переход к этапу заполнения статистического талона прибытия и дальнейшего подписания, при достижении норматива переход к следующему шагу;

выбор услугополучателем степени родства с владельцем жилья или категории:

- ребенок;

- родитель;

- супруг (супруга);

- родной брат (сестра);

- сводный брат (сестра) (указать кто из родителей общий);

- дедушка (бабушка) (указать со стороны отца или матери);

- внук (внучка) (указать со стороны отца или матери);

- свойственник;

- студент очной формы обучения.

запрос сведений в ИС ЗАГС для подтверждения родства с владельцем жилья при указании степени родства, в том числе с применением витрины данных информационно-аналитической системы Smart Data Ukimet:

- ребенок, родитель, супруг (супруга) производится прямая проверка;

- при указании степени родства родной брат (сестра) путем перекрестной проверки по родственной связи родителя с владельцем и услугополучателем (по линии взаимосвязи услугополучателя с родителем с дальнейшим поиском среди детей родителя владельца жилища);

- при указании степени родства сводный брат (сестра) путем перекрестной проверки по родственной связи указанного услугополучателем родителя с владельцем и услугополучателем (по линии взаимосвязи услугополучателя с указанным родителем с дальнейшим поиском среди детей родителя владельца жилища);

- при указании степени родства дедушка (бабушка), внук (внучка) путем перекрестной проверки по родственной связи указанного услугополучателем стороны (отца или матери) с владельцем и услугополучателем (по линии взаимосвязи услугополучателя с указанной стороны (отца или матери) с дальнейшим поиском среди детей родителя владельца жилища);

- при указании степени родства свойственник путем перекрестной проверки по родственной связи супруга владельца с услугополучателем (по линии взаимосвязи услугополучателя с родителем супруга владельца (родители), с дальнейшим поиском детей родителей услугополучателя (братья/сестры) или родителей родителей услугополучателя (дедушки/бабушки);

при подтверждении родственной связи переход к этапу заполнения статистического талона прибытия, при отрицательном результате – выведение уведомления об отсутствии родственной связи и необходимости актуализации актовой записи;

запрос в НОБД или ЕПВО для подтверждения при выборе статуса студент очной формы обучения, при подтверждении обучения по очной форме в столице переход к этапу заполнения статистического талона прибытия, при отсутствии сведений об обучении по очной форме в столице выведение уведомления о невозможности оказания услуги.

Приказ введен в действие с 11 ноября 2025 года и действует по 30 июня 2026 года.