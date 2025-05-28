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Право

Запущен пилотный проект по регистрации недвижимости с применением блокчейна

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 10:09 Фото: freepik
Совместным приказом МЦРИАП и министра юстиции от 22 мая 2025 года запущен пилотный проект по оказанию госуслуги "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество" через платформы организаций с применением блокчейна, сообщает Zakon.kz.

"Реализовать пилотный проект по оказанию государственной услуги "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество" через платформы организаций с применением блокчейна", – говорится в документе.

Также утвержден алгоритм оказания госуслуги, который определяет взаимодействие информационных систем организаций с информационной системой "Единый государственный кадастр недвижимости" (ИС ЕГКН), кроме банков второго уровня, использующие блокчейн для подачи электронного заявления на регистрацию обременения права.

Так, предусмотрено, что залогодержатель посредством платформы формирует в ИС ЕГКН электронное заявление на получение госуслуги "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество" с прикреплением электронной копии правоустанавливающего документа (договор залога недвижимого имущества, договор перезалога, дополнительное соглашение к договору залога, договор уступки права требования (цессия)), удостоверенного ЭЦП залогодателя и согласие субъекта на сбор, обработку персональных данных, полученное посредством сервиса КДП.

Запрос на оказание государственной услуги проходит проверку на соответствие формату и полноте представленных сведений для оказания государственной услуги на платформе.

При положительном результате проверки сведений о недвижимости и ее собственнике платформа проводит автоматическую проверку на наличие других собственников недвижимости.

При наличии брачно-семейных отношений требуется согласие супруга(и) с подтверждением электронного заявления на получение государственной услуги, удостоверенное ЭЦП и согласие субъекта на сбор, обработку персональных данных, полученное посредством сервиса КДП.

В случае наличия сведений о других собственниках недвижимости требуется согласие субъекта на сбор, обработку персональных данных с подтверждением электронного заявления на получение государственной услуги, удостоверенное ЭЦП и согласие на сбор, обработку персональных данных.

На основании заполненных данных на платформе осуществляется автоматическая проверка электронного заявления на получение государственной услуги, подписанного ЭЦП всех участников, на наличие прикрепленных документов: электронная копия правоустанавливающего документа, оплата за государственную регистрацию.

При несоответствии требованиям Алгоритма залогодержатель направляет отказ, подписанный ЭЦП руководителем залогодержателя, в личный кабинет залогодателя на веб-портале электронного правительства.

При соответствии требованиям с момента подтверждения оплаты за государственную регистрацию, в ИС ЕГКН поступают документы на рассмотрение.

При поступлении в ИС ЕГКН электронного заявления на получение государственной услуги осуществляется проверка на наличие выполнения условий по виду регистрационного действия (проверка на наличие: факта заявки с заполненной информацией, оплаты, регистрации брака, проверка ЭЦП, ИИН/БИН участников, отсутствие обременений, которые исключают государственную регистрацию, отсутствие в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма).

Проверка осуществляется по сервисам государственных баз данных "Физические лица" (ГБД ФЛ), "Юридические лица" (ГБД ЮЛ), информационной системы "Записи актов гражданского состояния" (ИС ЗАГС) и ИС ЕГКН, в частности:

  • ГБД ФЛ: сервис по передаче актуальных сведений о физическом лице;
  • ГБД ЮЛ: сервис по передаче сведений по юридическим лицам;
  • ИС ЗАГС: сервис по передаче сведений об актовых записях о заключении/расторжении брака;
  • ИС ЕГКН: сервис по передаче сведений о наличии/отсутствии недвижимости; сервис по передаче сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

При успешном выполнении всех условий сотрудником госкорпорации в качестве регистрирующего органа осуществляется государственная регистрация залога путем внесения записи в регистрационный лист о произведенной регистрации.

Срок оказания государственной услуги – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в ИС ЕГКН подтверждения об оплате за государственную регистрацию.

Уведомление о государственной регистрации, либо о приостановлении или об отказе в регистрации направляется из ИС ЕГКН в личный кабинет залогодержателя – на платформе, залогодателя – на веб-портале электронного правительства еgov.kz.

Кроме того, алгоритм предусматривает проведение государственной регистрации прекращения залога недвижимого имущества через платформы организаций с применением блокчейн.

Приказ вводится в действие с 7 июня 2025 года и действует в течение 12 месяцев.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане запустили пилотный проект по оказанию ряда госуслуг на единой платформе.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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