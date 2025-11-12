Определение размеров ущерба из-за разглашения или утраты госсекретов: новые правила

Постановлением правительства от 15 октября 2025 года внесены изменения в Правила определения размеров ущерба, который нанесен или может быть нанесен национальной безопасности или интересам государственных органов и организаций, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила определения размеров ущерба, который нанесен или может быть нанесен национальной безопасности РК или интересам государственных органов и организаций вследствие разглашения или утраты сведений, составляющих государственные секреты, а также ущерба, наносимого собственнику носителей сведений в результате их засекречивания, изложены в новой редакции.

Так, говорится, что определение размеров ущерба проводится постоянно действующей комиссией.

До определения размера ущерба устанавливается степень секретности разглашенных или утраченных сведений, составляющих государственные секреты.

Факт разглашения или утраты сведений, составляющих государственные секреты, должен быть подтвержден материалами служебного расследования, проведенного в установленном законодательством порядке.

Во время проведения служебного расследования по факту разглашения или утраты сведений, составляющих государственные секреты, либо при поступлении такого сообщения из других государственных органов или организаций, а также по постановлению (поручению) суда или органов уголовного преследования руководитель государственного органа или организации поручает ПДК или экспертной комиссии определить размер ущерба, вызванного утратой или разглашением сведений.

При этом срок проведения ПДК или экспертной комиссии не должен превышать 30 суток.

При определении размера ущерба в стоимостном выражении учитываются такие показатели, как:

стоимость непроизведенной продукции;

непосредственный материальный ущерб;

затраты на ликвидацию последствий нанесенного ущерба;

стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);

отрицательный эффект от невнедрения результатов НИОКР;

стоимость производственных технологий и экономический эффект в случае их применения в отраслях экономики страны;

возможные цены и объемы продажи изделий РК на внешнем рынке;

дополнительные затраты, связанные с повышением цен на товары, продукцию и сырье или увеличением объемов закупок для компенсации невыполненных государственных задач РК;

затраты на организацию производства товаров, продукции и производственного оборудования в случае невозможности их приобретения за границей;

затраты на НИОКР в случае прекращения научно-технического сотрудничества с иностранными государствами;

иные показатели, характеризующие возможный ущерб;

стоимость затрат, связанных с определением размеров ущерба при привлечении представителей государственных органов и организаций республики, имеющих специальные познания.

В случае отсутствия методики определения размеров ущерба или невозможности определения ущерб определяется, исходя из следующих показателей:

в случае утраты или разглашения сведений с грифом секретности "Особой важности" – более 20 000 МРП;

– в случае утраты или разглашения сведений с грифом секретности "Совершенно секретно" – от 1000 до 20 000 МРП;

– в случае утраты или разглашения сведений с грифом секретности "Секретно" – от 100 до 1000 МРП.

В случае утраты секретных документов, подготовленных или имевшихся в единственном экземпляре, применяются минимальные значения размера ущерба:

"Секретно" – 100 МРП.

"Совершенно секретно" – 1000 МРП.

"Особой важности" – 20 000 МРП.

Заключение ПДК или экспертной комиссии о размере ущерба с приложением копий материалов служебного расследования руководитель государственного органа или организации направляет в органы национальной безопасности РК для принятия соответствующего решения.

Постановление вводится в действие с 22 ноября 2025 года.