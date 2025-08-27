#АЭС в Казахстане
Право

Обновлены правила определения уровня рентабельности месторождения

Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 10:02 Фото: akorda.kz
Постановлением правительства от 22 августа 2025 года внесены изменения в Правила определения уровня рентабельности и уровня внутренней нормы рентабельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила определяют порядок определения уровня рентабельности и уровня внутренней нормы рентабельности по месторождению (группе месторождений по одному контракту на недропользование, части месторождения) твердых видов полезных ископаемых и не распространяются на месторождения по общераспространенным полезным ископаемым.

Для отнесения месторождения (группы месторождений по одному контракту на недропользование, части месторождения) твердых видов полезных ископаемых к категории низкорентабельных недропользователь, осуществляющий деятельность по контракту на недропользование, предусматривающему разработку месторождения твердых видов полезных ископаемых, в том числе заключенному до 1 января 2009 года, соответствующему критериям отнесения месторождения твердых видов полезных ископаемых к категории низкорентабельных, уведомляет уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет.

При этом копия уведомления направляется недропользователем в налоговый орган по месту регистрационного учета налогоплательщика.

Уведомление об отнесении месторождения твердых видов полезных ископаемых к категории низкорентабельных на текущий незавершенный календарный год подается в срок не позднее 1 сентября календарного года.

Уведомление об отнесении месторождения твердых видов полезных ископаемых к категории низкорентабельных в предстоящем календарном году подается не ранее 1 сентября, но не позднее 1 декабря текущего календарного года.

Доходы и расходы (вычеты) по курсовой разнице, а также доходы и расходы недропользователя по вознаграждениям не учитываются при расчете планируемого уровня рентабельности и внутренней нормы рентабельности по месторождению.

Также утвержден расчет планируемого уровня рентабельности по месторождению (группе месторождений по одному контракту на недропользование, части месторождения) твердых видов полезных ископаемых.

Постановление вводится в действие со 2 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
