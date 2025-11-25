Обновлены правила использования сетей телекоммуникаций в различных ситуациях

Постановлением правительства от 20 ноября 2025 года внесены изменения в Правила подготовки и использования сетей телекоммуникаций общего пользования, ресурсов единой сети телекоммуникаций для нужд госорганов, органов обороны, безопасности и охраны правопорядка РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что для обеспечения функционирования сетей пользователей используются сети телекоммуникаций общего пользования, а также другие сети телекоммуникаций. Предоставление услуг связи пользователям осуществляется на договорной основе.

Договор на предоставление услуг связи заключается на основе технической спецификации. В указанном договоре, кроме технических и качественных характеристик, предусматриваются:

обеспечение резервирования каналов, линий и средств связи;

требования к среде распространения электрических сигналов;

меры по обеспечению безопасности информации;

оказание услуг временной аренды каналов, линий, средств связи, изменения их рабочих параметров и оплаты;

принятие неотложных мер по замене каналов связи или их восстановлению в случае повреждения;

приостановление оказания услуг связи для проведения технического обслуживания.

Указывается, что отсутствие своевременной оплаты, а также завершение срока действия договора не являются основаниями для приостановления или прекращения предоставления услуг связи пользователям. Оплата оказанных услуг связи по окончании срока действия договора производится на основании дополнительного соглашения за фактически оказанную услугу связи.

При возникновении обстоятельств, когда продлить договор, провести или принять платеж становится невозможным по объективным причинам, данная сторона направляет другой стороне гарантийное письмо, где оговаривает риски и тарифы.

Порядок построения, управления, использования, распределения нумерации, организационно-технического обеспечения функционирования, информационной безопасности, пропуска трафика, условий взаимодействия и принятия в эксплуатацию (снятия с эксплуатации) сетей телекоммуникаций специального назначения определяют руководители пользователей, для обеспечения нужд которых предназначены данные сети.

Подключение сетей телекоммуникаций специального назначения к сетям операторов связи и владельцев сетей связи осуществляется силами и средствами заказчика, если иное не оговорено условиями договора.

Предоставление каналов связи в почасовую, временную и временно-периодическую аренду без предварительного заключения договоров осуществляется операторами связи и владельцами сетей связи по мере поступления заявок от пользователей с приоритетом перед другими потребителями.

Увеличение объемов предоставления услуг связи пользователям в целях проведения ведомственных мероприятий (учения, тренировки) обеспечивается по заявлениям на условиях действующих договоров. В районах, где отсутствует инфраструктура, операторами связи применяются мобильные комплексы связи, информирования и оповещения.

Владельцы сетей связи специального назначения для решения вопросов в сфере телекоммуникаций, входящих в совместную компетенцию, принимают решения, подписанные руководителями.

При этом использование сетей телекоммуникаций общего пользования и ресурсов сетей телекоммуникаций специального назначения иностранных государств для нужд пользователей осуществляется на основе международных договоров.

Объем услуг, оказываемых операторами связи пользователям для повседневных нужд, сохраняется за ними при обеспечении режимов чрезвычайных ситуаций, антитеррористической операции, чрезвычайного и военного положений, мобилизации, военного времени.

Особенности выделения линий, каналов, средств связи для подразделений президентской связи Службы государственной охраны РК, обеспечивающих президента РК и других должностных лиц защищенной связью в период проведения особо важных работ и мероприятий, определяются отдельными совместными соглашениями между операторами связи и Службой государственной охраны.

Также установлены порядок подготовки и использование сетей телекоммуникаций общего пользования, ресурсов единой сети телекоммуникаций для нужд органов обороны, безопасности и охраны правопорядка при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Так, говорится, что создание систем оповещения гражданской защиты республиканского и территориальных уровней, а также техническое обслуживание, плановый и текущий ремонт оборудования, организация и содержание каналов связи систем оповещения осуществляются за счет бюджетных средств уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и местными исполнительными органами.

В качестве каналов связи систем оповещения используются ресурсы ведомственной сети телекоммуникаций, сети телекоммуникаций общего пользования, специального назначения, корпоративных, выделенных, телевизионных и радиовещательных сетей передачи информации.

Операторы связи предоставляют услуги связи в интересах уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты на договорной основе.

При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера уполномоченный орган в сфере гражданской защиты, территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты пользуются приоритетным правом получения услуг связи перед другими пользователями.

Предоставление ресурсов сетей телекоммуникаций специального назначения, ведомственных, выделенных, корпоративных, телевизионных и радиовещательных сетей передачи информации осуществляется на основе совместных решений между первыми руководителями пользователей.

Указывается, что во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ресурсы сетей телекоммуникаций специального назначения, ведомственных, выделенных и корпоративных сетей телекоммуникаций предоставляются для нужд уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты по заявлению.

Создание, эксплуатация, техническое обслуживание, плановый и текущий ремонт оборудования систем оповещения объектового уровня, а также организация и содержание необходимых для их бесперебойного функционирования каналов связи, в том числе до управляющего оборудования системы оповещения гражданской защиты территориального уровня, осуществляются за счет собственных средств организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты и объекты с массовым пребыванием людей.

Операторы связи на безвозмездной основе обеспечивают взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой "112" в целях предоставления услуги по определению местоположения звонящего абонента и рассылке коротких текстовых сообщений на телефоны сотовой связи населения при угрозе или возникновении и снятии угрозы чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введении чрезвычайного положения, в интересах обороны, безопасности и правопорядка.

Указывается, что владельцам сетей телекоммуникаций и информационных систем запрещается ограничивать доступ абонентам к номерам единой дежурно-диспетчерской службы, противопожарной службы, правоохранительных органов, неотложной скорой медицинской помощи, аварийно-спасательной и других служб, государственным электронным информационным ресурсам, содержащим сведения, необходимые для жизнедеятельности и обеспечения безопасности граждан, населенных пунктов и производственных объектов, о чрезвычайных ситуациях, природных и техногенных катастрофах, погодных, санитарно-эпидемиологических и иных условиях.

Владельцы сетей телекоммуникаций общего пользования, телерадиовещания, объектов информатизации по заявлению уполномоченного органа в сфере гражданской защиты подключают каналы управления систем оповещения республиканского и территориального уровней к действующим системам циркулярного вызова, передачи видео- и радиосигналов, текстовых и электронных сообщений.

Организация связи в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с подразделениями органов гражданской защиты, а также других ведомств, привлеченных к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возлагается на уполномоченный орган в сфере гражданской защиты. Для этих целей уполномоченным органом в сфере гражданской защиты разрабатывается план связи. Выписки из плана связи доводятся до заинтересованных органов обороны.

Операторы связи и владельцы сетей связи при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по заявлению, без оформления договора выделяют для штаба в пункте временной дислокации и сил, участвующих в ликвидации последствий каналы, линии и средства связи с последующей компенсацией затрат, понесенных операторами связи при использовании их сетей и средств связи.

Централизованное управление ресурсами единой сети телекоммуникаций, за исключением сетей телекоммуникаций специального назначения, при объявлении или введении чрезвычайных положений в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера осуществляется уполномоченным органом в области связи во взаимодействии с пользователями.

Для спасения людей при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ, а также в случае крайней необходимости спасателям профессиональных, добровольных аварийно-спасательных служб и формирований разрешается использовать средства связи организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение об использовании и сроках возврата спасателями средств связи организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принимается руководителем ликвидации комиссии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При проведении учений и тренировок объемы оказываемых услуг операторами связи органам гражданской защиты обеспечиваются заявлениями на условиях действующих договоров. В районах, где отсутствует развитая инфраструктура связи, операторы связи (при необходимости) предоставляют в распоряжение органов гражданской защиты мобильные комплексы связи, информирования и оповещения.

Также правилами предусмотрена подготовка и использование сетей телекоммуникаций общего пользования, ресурсов единой сети телекоммуникаций для нужд органов обороны, безопасности и охраны правопорядка в период действия режима антитеррористической операции, чрезвычайной ситуации социального характера, чрезвычайного положения, в период мобилизации, военного положения и военного времени.

Постановление вводится в действие с 5 декабря 2025 года.