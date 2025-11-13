#АЭС в Казахстане
Право

При каких заболеваниях оказывается экстренная медпомощь не входящим в систему ОСМС

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 09:26 Фото: primeminister.kz
Приказом и.о. министра здравоохранения от 6 ноября 2025 года определен перечень состояний, угрожающих жизни в экстренной форме, включенных в специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень состояний, угрожающих жизни в экстренной форме, включенных в специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара, включены:

  • Сердечно-сосудистые заболевания (острый коронарный синдром, инфаркт, инсульт).
  • Травмы (тяжелые переломы, черепно-мозговые травмы, проникающие ранения)
  • Дыхательная недостаточность (закупорка дыхательных путей инородным телом, тяжелые формы пневмонии).
  • Острая боль в животе (признаки аппендицита, кишечной непроходимости, перфорации).
  • Аллергические реакции (тяжелая анафилаксия).
  • Отравления (тяжелые отравления химическими веществами, наркотиками или тяжелые инфекционные заболевания).
  • Психические расстройства (острые психозы, суицидальные мысли или попытки суицида).
  • Эндокринные кризы (гипергликемическая или гипогликемическая кома, тиреотоксический криз).
  • Любые состояния, требующие интенсивной терапии и круглосуточного наблюдения, которые угрожают жизни.
  • При предъявлении любых жалоб беременных и родильниц до 42 дней.

Всего в списке 917 заболеваний.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
