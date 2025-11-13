При каких заболеваниях оказывается экстренная медпомощь не входящим в систему ОСМС

Приказом и.о. министра здравоохранения от 6 ноября 2025 года определен перечень состояний, угрожающих жизни в экстренной форме, включенных в специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень состояний, угрожающих жизни в экстренной форме, включенных в специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара, включены:

Сердечно-сосудистые заболевания (острый коронарный синдром, инфаркт, инсульт).

Травмы (тяжелые переломы, черепно-мозговые травмы, проникающие ранения)

Дыхательная недостаточность (закупорка дыхательных путей инородным телом, тяжелые формы пневмонии).

Острая боль в животе (признаки аппендицита, кишечной непроходимости, перфорации).

Аллергические реакции (тяжелая анафилаксия).

Отравления (тяжелые отравления химическими веществами, наркотиками или тяжелые инфекционные заболевания).

Психические расстройства (острые психозы, суицидальные мысли или попытки суицида).

Эндокринные кризы (гипергликемическая или гипогликемическая кома, тиреотоксический криз).

Любые состояния, требующие интенсивной терапии и круглосуточного наблюдения, которые угрожают жизни.

При предъявлении любых жалоб беременных и родильниц до 42 дней.

Всего в списке 917 заболеваний.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.