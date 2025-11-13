При каких заболеваниях оказывается экстренная медпомощь не входящим в систему ОСМС
Фото: primeminister.kz
Приказом и.о. министра здравоохранения от 6 ноября 2025 года определен перечень состояний, угрожающих жизни в экстренной форме, включенных в специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень состояний, угрожающих жизни в экстренной форме, включенных в специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара, включены:
- Сердечно-сосудистые заболевания (острый коронарный синдром, инфаркт, инсульт).
- Травмы (тяжелые переломы, черепно-мозговые травмы, проникающие ранения)
- Дыхательная недостаточность (закупорка дыхательных путей инородным телом, тяжелые формы пневмонии).
- Острая боль в животе (признаки аппендицита, кишечной непроходимости, перфорации).
- Аллергические реакции (тяжелая анафилаксия).
- Отравления (тяжелые отравления химическими веществами, наркотиками или тяжелые инфекционные заболевания).
- Психические расстройства (острые психозы, суицидальные мысли или попытки суицида).
- Эндокринные кризы (гипергликемическая или гипогликемическая кома, тиреотоксический криз).
- Любые состояния, требующие интенсивной терапии и круглосуточного наблюдения, которые угрожают жизни.
- При предъявлении любых жалоб беременных и родильниц до 42 дней.
Всего в списке 917 заболеваний.
Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript