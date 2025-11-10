Как будут планировать объемы медпомощи в ГОБМП и ОСМС: утверждена методика

Министр здравоохранения приказом от 29 октября 2025 года утвердил Методику планирования объемов медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе ОСМС на основе потребности населения, сообщает Zakon.kz.

Целью Методики является повышение эффективности и прозрачности при планировании объемов медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) на основе применения единых стандартизированных подходов участниками процесса планирования.

Методика определяет методы и инструменты расчетов по видам, формам и условиям предоставления медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС в соответствии с действующими стандартами в области здравоохранения.

Так, на первом этапе планирования объемов медицинской помощи в рамках ГОБМП и медицинской помощи в системе ОСМС на основе потребности населения проводится анализ половозрастной структуры прикрепленного населения по данным информационной системы "Регистр прикрепленного населения" по РК, а также в разрезе административно-территориальных единиц.

Дополнительно используются данные демографического прогноза, формируемого на основе статистических форм Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Демографический прогноз учитывает половозрастной коэффициент смертности в разрезе регионов, фертильности, рождаемости в разрезе категории возрастов и регионов, а также коэффициент внешней и внутренней миграции в разрезе регионов.

Выходными данными являются детальные данные о численности населения в разрезе пола, возраста, региона.

На втором этапе планирования проводится анализ заболеваемости по классам заболеваний в возрастных группах за прошедшие периоды и расчеты прогнозной заболеваемости.

Третий этап планирования включает сбор, обработку и анализ фактического потребления медицинских услуг за предыдущие периоды (три года) в разрезе возраста, пола, заболеваний по видам, формам и условиям предоставления медицинской помощи с использованием информационных систем.

Четвертый (заключительный) этап включает формирование объемов прогнозной потребности населения с учетом данных демографической структуры, заболеваемости в разрезе половозрастной структуры, фактической частоты потребления медицинской помощи в разрезе пола и возраста с учетом стандартов в области здравоохранения, а также региональных особенностей.

При использовании методов и инструментов расчета учитываются особенности видов/форм медицинской помощи, единицы объема для учета, а также методы оплаты.

В формулах расчетов предусмотрены механизмы для межрегионального выравнивания и равномерного распределения объемов.

При разработке методик и инструментов расчета использованы методы статистического анализа, нормирования при использовании стандартов в области здравоохранения, а также методы экономико-математического моделирования.

Методика является инструментом для расчетов объемов медицинской помощи и применяется при определении прогнозной потребности населения в объемах по видам, формам и условиям ее оказания.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

