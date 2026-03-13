Утверждены правила ведения реестра значимых объектов в сфере санэпидблагополучия населения

Министр здравоохранения приказом от 6 марта 2026 года утвердил правила формирования и формы реестра эпидемически значимых субъектов (объектов) в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает Zakon.kz.

Целями формирования и ведения Реестра являются учет и систематизация сведений об эпидемически значимых субъектах (объектах) в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Реестр формируется и ведется территориальными подразделениями государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в электронном формате на государственном и русском языках.

Реестр формируется на основании сведений из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений, результатов государственного контроля или надзора, мониторинга учетной и отчетной документации, обращений физических или юридических лиц, сведений из масс-медиа, информации государственных органов и иных организаций.

Порядок ведения Реестра включает в себя следующие этапы:

определение субъектов (объектов) контроля и надзора, подлежащих к включению в Реестр или исключению из Реестра;

актуализация (обновление) содержания Реестра.

Включение (исключение) субъектов (объектов) контроля и надзора в рамках актуализации (обновления) Реестра осуществляется не реже одного раза в полугодие.

Указывается, что субъекты (объекты) контроля и надзора, финансируемые из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей, в Реестре отмечаются как субъекты (объекты) особого контроля и надзора.

Для определения субъектов (объектов) особого контроля и надзора территориальное подразделение осуществляет:

направление запроса в срок до 1 мая и 1 декабря в центральные государственные органы и местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы о предоставлении данных и сведений о получении субъектом (объекта) контроля и надзора финансирования из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей на соответствующий календарный год;

в центральные государственные органы и местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы о предоставлении данных и сведений о получении субъектом (объекта) контроля и надзора финансирования из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей на соответствующий календарный год; анализ сведений и данных информационных систем государственных органов или организаций в отношении выделения финансирования из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей.

В случае выделения финансирования из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей субъектам (объекта) контроля и надзора позже срока представления информации, центральные государственные органы и местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выделении финансирования дополнительно направляют соответствующую информацию в территориальные подразделения без ожидания запроса.

На основе полученной информации, а также результатов анализа сведений и данных информационных систем сотрудники территориального подразделения делают отметку/исключают отметку в Реестре в качестве субъекта (объекта) особого контроля и надзора на основании одобренной руководителем территориального подразделения (либо лицом, исполняющим его обязанности) служебной записки.

Актуализация (обновление) сведений о субъектах (объектах) особого контроля и надзора осуществляется в течение трех рабочих дней с момента получения информации и выявления сведений и данных по результатам мониторинга.

Приказ вводится в действие с 23 марта 2026 года.