#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Право

Утверждены правила ведения реестра значимых объектов в сфере санэпидблагополучия населения

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 14:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр здравоохранения приказом от 6 марта 2026 года утвердил правила формирования и формы реестра эпидемически значимых субъектов (объектов) в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает Zakon.kz.

Целями формирования и ведения Реестра являются учет и систематизация сведений об эпидемически значимых субъектах (объектах) в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Реестр формируется и ведется территориальными подразделениями государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в электронном формате на государственном и русском языках.

Реестр формируется на основании сведений из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений, результатов государственного контроля или надзора, мониторинга учетной и отчетной документации, обращений физических или юридических лиц, сведений из масс-медиа, информации государственных органов и иных организаций.

Порядок ведения Реестра включает в себя следующие этапы:

  • определение субъектов (объектов) контроля и надзора, подлежащих к включению в Реестр или исключению из Реестра;
  • актуализация (обновление) содержания Реестра.

Включение (исключение) субъектов (объектов) контроля и надзора в рамках актуализации (обновления) Реестра осуществляется не реже одного раза в полугодие.

Указывается, что субъекты (объекты) контроля и надзора, финансируемые из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей, в Реестре отмечаются как субъекты (объекты) особого контроля и надзора.

Для определения субъектов (объектов) особого контроля и надзора территориальное подразделение осуществляет:

  • направление запроса в срок до 1 мая и 1 декабря в центральные государственные органы и местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы о предоставлении данных и сведений о получении субъектом (объекта) контроля и надзора финансирования из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей на соответствующий календарный год;
  • анализ сведений и данных информационных систем государственных органов или организаций в отношении выделения финансирования из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей.

В случае выделения финансирования из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей субъектам (объекта) контроля и надзора позже срока представления информации, центральные государственные органы и местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выделении финансирования дополнительно направляют соответствующую информацию в территориальные подразделения без ожидания запроса.

На основе полученной информации, а также результатов анализа сведений и данных информационных систем сотрудники территориального подразделения делают отметку/исключают отметку в Реестре в качестве субъекта (объекта) особого контроля и надзора на основании одобренной руководителем территориального подразделения (либо лицом, исполняющим его обязанности) служебной записки.

Актуализация (обновление) сведений о субъектах (объектах) особого контроля и надзора осуществляется в течение трех рабочих дней с момента получения информации и выявления сведений и данных по результатам мониторинга.

Приказ вводится в действие с 23 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Когда проводится контрольный закуп в сфере санэпидблагополучия: утверждены правила
10:02, 09 июля 2024
Когда проводится контрольный закуп в сфере санэпидблагополучия: утверждены правила
Перечень эпидемически значимых объектов: внесены изменения
10:16, 13 ноября 2025
Перечень эпидемически значимых объектов: внесены изменения
Минздрав обновил перечень продукции и объектов, подлежащих санэпиднадзору
09:34, 14 марта 2025
Минздрав обновил перечень продукции и объектов, подлежащих санэпиднадзору
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
16:02, Сегодня
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
15:53, Сегодня
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
15:48, Сегодня
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
15:13, Сегодня
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: