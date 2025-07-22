#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
529.44
617.06
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
529.44
617.06
6.76
Право

Ведение реестра опасной продукции: внесены изменения

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 14:18 Фото: freepik
Приказом и.о. министра здравоохранения от 14 июля 2025 года внесены изменения в правила ведения реестра продукции, не соответствующей требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что ведение реестра осуществляется посредством ежемесячного размещения на интернет-ресурсе государственного органа перечня несоответствующей продукции, представляющей риск для здоровья и безопасности населения, выявленной при проведении контрольного закупа продукции.

Основанием для включения продукции в Реестр являются:

  • результаты контрольного закупа и санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции в случаях выявления нарушений требований законодательства РК в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • результаты контрольного закупа и санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, подтверждающие информацию от международных организаций, от государств – членов Евразийского экономического союза или третьих стран о выявлении подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

Указывается, что сведения, подтверждающие соблюдение производителями требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гарантирующих выпуск в оборот безопасной и качественной продукции, сведения о внедрении процедуры, основанных на принципах ХАССП (система анализа опасных факторов и критические точки контроля) и результаты лабораторного контроля, представленные заявителем в территориальное подразделение, подлежат исключению из Реестра в течение трех рабочих дней со дня установления такого факта на основании решения государственного органа.

Порядок подачи заявления, его приема и сроков рассмотрения заявления, представленного заявителем в территориальное подразделение, рассматривается в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом РК.

В новой редакции также изложена Форма, предназначенная для сбора административных данных по представляющей опасность продукции.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: