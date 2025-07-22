Ведение реестра опасной продукции: внесены изменения

Приказом и.о. министра здравоохранения от 14 июля 2025 года внесены изменения в правила ведения реестра продукции, не соответствующей требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что ведение реестра осуществляется посредством ежемесячного размещения на интернет-ресурсе государственного органа перечня несоответствующей продукции, представляющей риск для здоровья и безопасности населения, выявленной при проведении контрольного закупа продукции.

Основанием для включения продукции в Реестр являются:

результаты контрольного закупа и санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции в случаях выявления нарушений требований законодательства РК в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

результаты контрольного закупа и санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, подтверждающие информацию от международных организаций, от государств – членов Евразийского экономического союза или третьих стран о выявлении подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

Указывается, что сведения, подтверждающие соблюдение производителями требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гарантирующих выпуск в оборот безопасной и качественной продукции, сведения о внедрении процедуры, основанных на принципах ХАССП (система анализа опасных факторов и критические точки контроля) и результаты лабораторного контроля, представленные заявителем в территориальное подразделение, подлежат исключению из Реестра в течение трех рабочих дней со дня установления такого факта на основании решения государственного органа.

Порядок подачи заявления, его приема и сроков рассмотрения заявления, представленного заявителем в территориальное подразделение, рассматривается в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом РК.

В новой редакции также изложена Форма, предназначенная для сбора административных данных по представляющей опасность продукции.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.