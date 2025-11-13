#АЭС в Казахстане
В Алматы появится туркменский торговый дом

комната с туркменскими товарами, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 11:31 Фото: pixabay
Подготовлено постановление правительства "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана "О создании торговых домов в Республике Казахстан и Туркменистане", сообщает Zakon.kz.

Проект соглашения направлен на укрепление торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном.

В частности, предусматривается создание торговых домов в Алматы и Ашхабаде, что позволит расширить взаимную торговлю, упростить деловые контакты и обеспечить продвижение национальной продукции на рынках двух стран.

Как поясняется, реализация Соглашения предусматривает регистрацию и запуск торговых домов в краткосрочной перспективе (до одного года), организацию выставок, развитие логистики и консалтинговых услуг, а также формирование устойчивой экспортно-инвестиционной платформы. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 ноября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
