В Казахстане запускают пилотный проект по передаче сведений о денежных расчетах

Министр финансов приказом от 3 ноября 2025 года утвердил Правила и сроки реализации пилотного проекта по передаче посредством информационной системы "База фискальных данных" сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и т.д., сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект по передаче посредством ИС "База фискальных данных" (ИС "БФД") сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг, в органы госдоходов с применением электронного каталога товаров реализуется с целью совершенствования и модернизации порядка приема и передачи сведений о денежных расчетах, предусмотренного главой 19 действующего Налогового кодекса, в том числе в части упрощения процесса формирования чека контрольно-кассовой машины с функцией фиксации или передачи данных (ККМ с ФПД) и обеспечения полноты, корректности и оперативности передаваемых сведений.

Пилотный проект реализуется с 23 ноября 2025 года по 31 декабря 2026 года.

Участниками пилотного проекта являются:

налогоплательщики и производители ККМ, выразившие согласие на участие путем подписания соглашения;

АО "ЦЭФ" – общество, обеспечивающее посредством ИС "БФД" прием, обработку, хранение и передачу сведений с ККМ с ФПД о денежных расчетах в органы госдоходов;

органы государственных доходов.

Налогоплательщики, участвующие в пилотном проекте:

предоставляют посредством ИС "БФД" соглашение об участии в Пилотном проекте по передаче посредством информационной системы "База фискальных данных" сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг, в органы государственных доходов с применением электронного каталога товаров;

передают посредством ИС "БФД" сведения с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг, в информационную систему органов государственных доходов до окончания пилотного проекта;

предоставляют согласие на сбор и обработку персональных данных Комитету государственных доходов МФ РК, предусмотренного при передаче посредством ИС "БФД" сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг с применением электронного каталога товаров, в органы государственных доходов.

Производители контрольно-кассовых машин, участвующие в пилотном проекте:

реализуют интеграционное взаимодействие с ИС "БФД", обеспечивающее оперативную передачу сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных о денежных расчетах в информационную систему органов государственных доходов до окончания Пилотного проекта;

передают посредством ИС "БФД" сведения с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных в информационную систему органов государственных доходов до окончания Пилотного проекта;

получают от органов государственных доходов и АО "ЦЭФ" разъяснения и рекомендации по вопросам интеграции в ходе проведения пилотного проекта;

обеспечивают техническую поддержку для налогоплательщиков, участвующих в Пилотном проекте, при передаче сведений о денежных расчетах.

АО "ЦЭФ":

обеспечивает техническую реализацию пилотного проекта, включая создание, развитие, сопровождение и системно-техническое обслуживание соответствующей информационной системы;

обеспечивает подключение участников к Пилотному проекту на основании Соглашения в пределах имеющихся технических возможностей ИС "БФД";

обеспечивает подключение к сервисам:

- "Постановка и снятие с учета контрольно-кассовых машин" и "Изменения сведений, указанных в регистрационной карточке контрольно-кассовой машины" информационной системы налогового администрирования (ИСНА);

- информационной системы "Адресный регистр";

- информационной системы мониторинга оказания государственных услуг;

обеспечивает прием, обработку, хранение и передачу сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг с применением электронного каталога товаров в неизменном виде в органы государственных доходов путем интеграционного взаимодействия без использования шлюза "электронного правительства";

обеспечивает техническую поддержку для налогоплательщиков и производителей контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных при приеме и передаче сведений о денежных расчетах с применением электронного каталога товаров.

Комитет ведет перечень участников Пилотного проекта и осуществляет административное сопровождение соглашений, включая регистрацию, включение и внесение изменений в перечень.

Также говорится, что органы государственных доходов на местах предоставляют налогоплательщикам разъяснения по реализации пилотного проекта.

Приказ вводится в действие с 23 ноября 2025 года.