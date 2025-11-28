#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Общество

В Астане снизили ставку специального налогового режима

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 18:43 Фото: pexels
На сессии столичного маслихата 28 ноября 2025 года приняли решение касательно ставок по специальному налоговому режиму на основе упрощенной декларации, передает корреспондент Zakon.kz.

В результате обсуждений было решено установить данную ставку на уровне 3%.

"Снижение ставок по специальному налоговому режиму – результат слаженной работы акимата, Маслихата и партии AMANAT. Это реальный шаг, направленный на укрепление доверия к предпринимателям и улучшение инвестиционного климата в столице", – сказал депутат маслихата Габит Тажимуратов.

Как ожидается, снижение ставок по специальному налоговому режиму поможет облегчить налоговую нагрузку на предпринимателей, даст стимул для расширения деятельности, создания новых рабочих мест и повышения инвестиционной активности.

Ранее мы писали, что по 40 видам деятельности разрешили применять СНР для самозанятых.

Азамат Сыздыкбаев
