В Астане снизили ставку специального налогового режима

На сессии столичного маслихата 28 ноября 2025 года приняли решение касательно ставок по специальному налоговому режиму на основе упрощенной декларации, передает корреспондент Zakon.kz.

В результате обсуждений было решено установить данную ставку на уровне 3%.

"Снижение ставок по специальному налоговому режиму – результат слаженной работы акимата, Маслихата и партии AMANAT. Это реальный шаг, направленный на укрепление доверия к предпринимателям и улучшение инвестиционного климата в столице", – сказал депутат маслихата Габит Тажимуратов.

Как ожидается, снижение ставок по специальному налоговому режиму поможет облегчить налоговую нагрузку на предпринимателей, даст стимул для расширения деятельности, создания новых рабочих мест и повышения инвестиционной активности.

