В Казахстане ужесточили условия выдачи кредитов для банков

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 7 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что в рамках системы управления кредитным риском банк руководствуется следующими принципами и требованиями:

банк осуществляет кредитную деятельность и управление кредитным риском в рамках утвержденной кредитной политики, которая включает, но не ограничиваясь, следующее:

основные направления кредитной деятельности банка;

участников кредитного процесса и сферы их ответственности;

внутренний порядок принятия кредитных решений, включая порядок рассмотрения и одобрения кредитов, в том числе в отношении кредитования лиц, связанных с банком особыми отношениями, лимиты кредитования в целях ограничения концентрации кредитного риска;

процедуру анализа кредитоспособности заемщика.

В случае, если совокупная сумма предоставленных займов и принятых условных обязательств физическому лицу превышает 0,01% от собственного капитала банка, размер которого выше 100 миллиардов тенге, или превышает 0,02% от собственного капитала банка, размер которого до 100 миллиардов тенге, банк осуществляет анализ кредитоспособности на основе следующей информации и с учетом следующих факторов (но не ограничиваясь ими):

наличие постоянного и достаточного дохода заемщика;

наличие недвижимого и другого имущества;

наличие ссудной задолженности, в том числе перед другими кредиторами;

долговая нагрузка;

платежная дисциплина (кредитная история) по займам;

рейтинг заемщика в скоринговых системах банка (при наличии);

наличие иной задолженности;

наличие иных источников погашения задолженности перед банком;

остатки и операции по банковским счетам;

информация об образовании и занятости (сфере деятельности);

социально-демографические характеристики;

информация о целевом использовании денег;

дополнительная информация о доходах заемщика.

В случае, если совокупная сумма предоставленных займов и принятых условных обязательств физическому лицу не превышает 0,01% от собственного капитала банка, размер которого выше 100 миллиардов тенге, или не превышает 0,02% от собственного капитала банка, размер которого до 100 миллиардов тенге, банк осуществляет анализ кредитоспособности на основе следующей информации и с учетом следующих факторов (но не ограничиваясь ими):

наличие постоянного и достаточного дохода заемщика;

наличие ссудной задолженности, в том числе перед другими кредиторами;

долговая нагрузка;

платежная дисциплина (кредитная история) по займам;

рейтинг заемщика в скоринговых системах банка (при наличии);

наличие иных источников погашения задолженности перед банком;

остатки и операции по банковским счетам;

информация об образовании и занятости;

социально-демографические характеристики;

информация о целевом использовании денег (при наличии).

Также говорится, что банк классифицирует при заключении договора банковского займа физическое лицо (за исключением физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), как заемщика с высоким уровнем риска, при наличии двух или более факторов:

срок кредитной истории менее трех лет ;

; просрочка исполнения обязательства по погашению банковских займов или микрокредитов составляет более трех МРП в течение 30 последовательных календарных дней за последние 12 месяцев;

за последние 12 месяцев; непогашенные банковские займы или микрокредиты в трех и более финансовых организациях;

ежемесячная совокупная сумма исполнения обязательств по погашению банковских займов и(или) микрокредитов превышает 45% ежемесячного постоянного дохода физического лица, рассчитанного банком;

наличие негативной информации о субъекте кредитной истории;

постоянный источник дохода не подтвержден в соответствии с внутренней методикой оценки постоянного источника дохода.

В случае выдачи банком займов, предусмотренных абзацами шестым или двадцатым настоящего подпункта, банк проводит оценку вероятности дефолта до заключения договора банковского займа и с учетом предоставленного займа. В случае, если вероятность дефолта по банковскому займу (займам) с учетом предоставленного займа увеличивается более чем на пять процентных пунктов, при этом исходная вероятность дефолта превышает пять процентов, банк обеспечивает регулярный мониторинг такого заемщика в соответствии с внутренними документами банка.

Для заемщика, допустившего за последние 12 месяцев просроченную задолженность по банковскому займу или микрокредиту свыше 90 календарных дней, уровень коэффициента долговой нагрузки составляет половину размера максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика.

В случае, если совокупная сумма предоставленных займов и условных обязательств юридическому лицу превышает 500 миллионов тенге или 0,2% от собственного капитала банка, банк осуществляет анализ кредитоспособности на основе следующей информации и с учетом следующих факторов (но не ограничиваясь ими):

анализ финансовой отчетности и основных финансовых коэффициентов заемщиков-юридических лиц (рентабельность, соотношение собственных и заемных средств, план поступления денежных средств (за исключением случаев выдачи займов финансовым организациям, размещения вкладов в финансовых организациях, открытия кредитной линии сроком менее шести месяцев), уровня доходов.

Принимаемая для анализа финансовая отчетность заемщика (за исключением случаев финансирования в виде овердрафтов, кредитных карт, кредитных линий сроком менее шести месяцев) совокупные обязательства которого перед банком превышают 0,2% от собственного капитала банка, соответствует следующим требованиям:

наличие трех основных форм отчетности с расшифровками счетов по материальным (значимым) компонентам баланса (более 5% от валюты баланса) или отчета о прибылях и убытках (более 5% от выручки). Данное требование не распространяется на акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", публичные компании, имеющие долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентств Standard & Poor's (Стандард энд Пурс), Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch Ratings Inc. (Фич Рейтингс), юридические лица, которые включаются в консолидированную финансовую отчетность частных международных корпораций (акции или доли участия которых не листингуются на фондовой бирже либо международных фондовых биржах) или публичных международных корпораций, а также на случаи наличия аудированной финансовой отчетности, заверенной компаниями, соответствующими листинговым требованиям фондовой биржи;

соответствие между всеми формами финансовой отчетности;

наличие подписей ответственных (уполномоченных) лиц заемщика под предоставленной финансовой отчетностью.

В случае наличия аудированной финансовой отчетности, соответствующей листинговым требованиям фондовой биржи, приоритетно используется аудированная финансовая отчетность для любых целей, а также не требуется ее сверка с налоговой декларацией. Сверка с налоговой декларацией финансовой отчетности не требуется для юридических лиц, которые включаются в консолидированную финансовую отчетность частных международных корпораций (акции или доли участия, которых не листингуются на фондовой бирже либо международных фондовых биржах) или публичных международных корпораций.

Указывается, что с 1 января 2026 года требуется наличие налоговой декларации (в случае, когда сдача налоговой декларации требуется в соответствии с Налоговым кодексом) и отсутствие противоречия данных из налоговой декларации с данными из финансовой отчетности, используемой для оценки признаков обесценения и расчета денежных потоков в целях расчета провизий, за один и тот же период. Расхождения между показателями финансовой и налоговой отчетностей допускаются ввиду различий бухгалтерского и налогового учета. В иных случаях причины существенных расхождений данных между формами отчетности описываются в заключении ответственного подразделения банка по заемщику и рассматриваются уполномоченным коллегиальным органом банка.

Банк устанавливает существенность расхождений во внутренних документах. В случае отсутствия установленных порогов существенными расхождениями являются (но не ограничиваясь) расхождения в размере более 30% по показателям выручки, итогового финансового результата, рентабельности активов.

В случае объективности финансовой отчетности банк использует финансовую отчетность в целях оценки признаков обесценения и расчета денежных потоков в целях расчета провизий.

В случае отсутствия финансовой отчетности или налоговой декларации (в случае, когда их сдача не требуется в соответствии с Налоговым кодексом и Законом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) запрашивается информация об активах заемщика и иных источниках дохода (выписки по банковским счетам, подтверждение наличия в собственности соответствующих активов).

В рамках оценки признаков обесценения и категорий обесценения допускается использование финансовой отчетности заемщиков, созаемщиков, гарантов и поручителей в консолидированном виде.

В целях расчета ожидаемых денежных потоков по займу допускается консолидация финансовой отчетности заемщика (в том числе со стороны банка) с отчетностью лиц (в том числе связанных с заемщиком), имеющих договорные обязательства с заемщиком по погашению его задолженности в случае наступления его неплатежеспособности, а также с отчетностью лиц, не имеющих таких договорных обязательств с заемщиком, если активы данного лица выступают обеспечением по обязательствам заемщика.

В случае выдачи банком займа без соблюдения требований все обязательства заемщика относятся к обесцененным активам по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);

наличие ссудной задолженности, в том числе перед другими кредиторами;

платежная дисциплина (кредитная история) по займам;

уровень ликвидных активов;

долговая нагрузка;

наличие иных источников погашения задолженности перед банком;

прогнозные свободные денежные потоки;

оценка внешней среды заемщика (состояние экономики, отрасли, перспективы развития, диверсификация производства и рынков сбыта, и характеристики операционной деятельности заемщика, такие как рыночная доля заемщика на соответствующем рынке, позиционирование продукта заемщика, география операций, цикличность бизнеса, изменения в предпочтениях потребителей, изменение в технологии, барьеры вхождения в сектор экономики и другие факторы, влияющие на возможность компании получать доход и поддерживать цены);

оценка качества управления (опыт, компетентность, деловая репутация);

оценка собственников заемщика;

наличие фактов вовлеченности в судебные разбирательства;

включение в список неблагонадежных налогоплательщиков.

В случае, если совокупная сумма предоставленных займов и условных обязательств юридическому лицу не превышает 500 миллионов тенге или 0,2% от собственного капитала банка, банк осуществляет анализ кредитоспособности на основе следующей информации и с учетом следующих факторов (но не ограничиваясь ими):

наличие постоянного и достаточного дохода заемщика;

наличие ссудной задолженности, в том числе перед другими кредиторами;

платежная дисциплина (кредитная история) по займам;

долговая нагрузка;

наличие иных источников погашения задолженности перед банком;

перспективы развития соответствующей отрасли.

В зависимости от отрасли кредитования и типа заемщика набор количественных и качественных показателей меняется.

В отношении физических и юридических лиц кредитная политика определяет случаи (выдача банковских гарантий, аккредитивов, банковских гарантий, выпущенных под банковскую контргарантию, а также займов, обеспеченных высоколиквидными активами), при которых не применяется анализ кредитоспособности заемщика.

Для банков, являющихся дочерними организациями банков-нерезидентов РК, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "A-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, допускается использование анализа кредитоспособности на уровне родительской организации заемщика или организации, включающей заемщика в консолидированную финансовую отчетность, проведенного родительским банком или аффилированным по отношению к банку лицом, при условии, что анализ осуществлен не позднее 12 месяцев c даты обращения заемщика.

Банк принимает решение о реструктуризации займов по заемщикам с учетом наличия перспектив погашения займа после реструктуризации.

Решение о проведении вынужденной реструктуризации займов, включая условные обязательства, которых превышает 1% от собственного капитала банка, размер которого выше 100 миллиардов тенге, или 2% от собственного капитала банка, размер которого до 100 миллиардов тенге) принимается правлением банка или уполномоченным коллегиальным органом банка, в состав которого входит председатель правления банка. Информация о принятых решениях на ежеквартальной основе направляется членам совета директоров банка;

приемлемые методы управления кредитным риском, учитывающие (но, не ограничиваясь ими) следующие факторы:

собственные знания и опыт в использовании метода;

экономическую эффективность;

тип заемщика или контрагентов, их финансовое состояние.

Вместе с тем правила дополнены пунктом следующего содержания:

Банк не принимает положительные решения о выдаче заемщику займа, в том числе займа (части займа) в рамках открытой заемщику кредитной линии, открытии кредитной линии заемщику (установлении кредитного лимита), выдаче дополнительного займа в рамках заключенного договора банковского займа, изменении условий открытой кредитной линии или займа заемщика, влекущем увеличение размера периодических платежей по данному займу, согласно графику погашения займа, в случае если:

заемщик имеет просроченную задолженность по основному долгу или вознаграждению свыше 30 календарных дней по банковским займам или свыше одного дня по микрокредитам, выданным микрофинансовыми организациями и кредитными товариществами;

по банковским займам или по микрокредитам, выданным микрофинансовыми организациями и кредитными товариществами; заемщик имеет полностью прощенную задолженность по основному долгу или вознаграждению по банковскому займу или микрокредиту за последние 36 месяцев ;

; по одному или нескольким банковским займам или микрокредитам заемщика за последние 12 месяцев была проведена реструктуризация, не способствовавшая надлежащему исполнению заемщиком своих обязательств.

Для целей абзаца третьего настоящего пункта учитывается полностью прощенная с 1 июля 2025 года задолженность по основному долгу или вознаграждению по банковскому займу или микрокредиту, которая определяется банком на основании кредитного отчета заемщика, полученного в кредитном бюро.

Для целей абзаца четвертого учитывается реструктуризация, не способствовавшая надлежащему исполнению заемщиком обязательств банковского займа или микрокредита, проведенная с 1 июля 2025 года. Критериями реструктуризации, не способствовавшей надлежащему исполнению заемщиком обязательств, являются соответствие одного или нескольких ранее заключенных договоров банковского займа или микрокредита одному или нескольким следующим условиям:

сумма задолженности по основному долгу и вознаграждению по договору банковского займа или микрокредита не уменьшилась на 5% и более в течение шести последующих месяцев с момента реструктуризации;

с момента реструктуризации; имеется просроченная задолженность по банковскому займу или микрокредиту и проведено двух и более реструктуризаций за последние 12 месяцев;

отношение вознаграждения к основному долгу по реструктурированному банковскому займу превышает 20%;

проведено внутреннее или внешнее рефинансирование просроченной задолженности по банковскому займу или микрокредиту путем выдачи нового банковского займа или микрокредита, который покрывает просроченную задолженность по основному долгу и вознаграждению.

Постановление вводится в действие с 24 ноября 2025 года.