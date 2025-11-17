#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Казахстанцам станет сложнее брать кредиты: в АРРФР ужесточили правила

Кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 18:44 Фото: freepik
Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) утвердило постановление, которым внесло изменения в правила управления рисками для банков второго уровня и филиалов банков-нерезидентов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 ноября сообщили в Управлении внешних коммуникаций АРРФР.

Документом предусмотрено ужесточение условий для заемщиков с проблемной кредитной историей.

Согласно постановлению, коэффициент долговой нагрузки (КДН) для клиентов, имевших просрочку свыше 90 дней за последние 12 месяцев, снижается с 0,5 до 0,25. В регуляторе отмечают, что эта мера ограничит возможность таких заемщиков брать новые обязательства и снизит риск повторного дефолта.

Кроме того, вводятся дополнительные ограничения на выдачу беззалоговых потребительских займов. Банки и МФО не смогут одобрять такие кредиты, если у потенциального заемщика имеется одно из следующих условий:

  • просрочка по банковскому займу более 30 дней и/или по микрокредиту более 1 дня;
  • полностью прощенная с 1 июля 2025 года задолженность по основному долгу или вознаграждению за последние 36 месяцев;
  • реструктуризация за последние 12 месяцев, которая не привела к надлежащему исполнению обязательств.

Изменения вступят в силу 24 ноября 2025 года. Полный текст постановления опубликован на официальном сайте АРРФР.

Ранее председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в Мажилисе рассказала, возможна ли новая кредитная амнистия в Казахстане.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: