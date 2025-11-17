Банки будут представлять в КГД информацию о банковских счетах и мобильных переводах казахстанцев

Приказом министра финансов утверждены формы предоставления органу госдоходов банковскими организациями сведений о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках и движении денег на таких счетах, предоставленных кредитах физическому лицу, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

форма сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках денег на этих счетах;

форма сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на банковских счетах;

форма сведений о предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение;

Правила и сроки представления в орган государственных доходов сведений о наличии у налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами, банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах;

критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физического лица, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности;

форма сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица от иных физических лиц, в котором выявлено проведение операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности;

Перечень и Правила представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица от иных физических лиц, в котором выявлено проведение операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

Так, говорится, что орган государственных доходов в срок до 25 января, следующего за отчетным годом, размещает на своем интернет-ресурсе (www.kgd.gov.kz) в разделе "Деятельность", "Электронная торговля", "Список налогоплательщиков" список налогоплательщиков, осуществивших постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего электронную торговлю товарами (Список), с указанием бизнес-идентификационного номера, индивидуально-идентификационного номера, наименование, организационно-правовой формы путем включения субъектов электронной торговли, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю, а также информацию о налогоплательщиках, снятых с регистрационного учета в качестве налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю.

Банковские организации представляют в органы государственных доходов сведения в отношении лиц, указанных в списке, в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом.

Отчетным периодом представления в органы государственных доходов сведений является календарный год.

При отсутствии данных, подлежащих отражению, сведения представляются с нулевыми значениями.

Сведения представляются в органы государственных доходов посредством информационной системы "Smart Data Finance" Комитета государственных доходов МФ РК (ИС "SDF").

При наличии технических сбоев (ошибок) в ИС "SDF" Сведения представляются в органы государственных доходов на СD диске с сопроводительным письмом.

При наличии технических сбоев (ошибок) срок представления Сведений продлевается на пять рабочих дня.

Информация о наличии технических сбоев (ошибок) в ИС "SDF" подтверждается путем публикации пресс-релиза на сайте Комитета о наличии технических сбоев (ошибок) в день возникновения технического сбоя (ошибки).

Сведения представляются на казахском или русском языках и подписываются руководителем банковской организации либо лицом его замещающим.

Критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физического лица, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности

К таковые относится получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денег на банковский счет (-а) физического лица, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, итоговая сумма которых за итоговый период превышает 12-кратный размер минимальный заработный платы (1 020 000 тенге).

Перечень и Правила представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица от иных физических лиц, в котором выявлено проведение операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности

Сведения представляются банковскими организациями ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, при выявлении операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, признаков получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

Сведения представляются в органы государственных доходов посредством информационной системы "Smart Data Finance" Комитета государственных доходов МФ РК (ИС "SDF"), за исключением случаев, когда в ИС "SDF" произошли технические сбои (ошибки).

При наличии технических сбоев (ошибок) в ИС "SDF" Сведения представляются в органы государственных доходов на СD-диске с сопроводительным письмом.

Перечень включает в себя следующие сведения:

индивидуальный идентификационный номер получателя денежных переводов;

итоговая сумма, поступившая за период, определенный Критериями отнесения операций, проводимых на банковских счетах физического лица, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.