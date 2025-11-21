Какую информацию о клиентах будут представлять в органы госдоходов страховые организации

Совместным приказом министра финансов и постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка утверждены Правила взаимодействия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций с органами госдоходов.

В частности, утверждены:

форма заключения о страховых обязательствах в отношении проверяемого налогоплательщика по соответствию требованиям, установленным законодательством республики о страховании и страховой деятельности;

Правила взаимодействия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций с органами государственных доходов и сроки представления заключения о страховых обязательствах в отношении проверяемого налогоплательщика по соответствию требованиям, установленным законодательством республики о страховании и страховой деятельности.

Запрос органов государственных доходов, направляемый в ходе проведения налоговой проверки в уполномоченный орган посредством облачного документооборота, содержит следующие сведения:

реквизиты страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК (наименование, бизнес-идентификационный номер (БИН);

дата, на которую представляется заключение о страховых обязательствах;

суммы страховых обязательств по оставшейся части страхового покрытия, возникшим страховым убыткам и активам перестрахования на дату, на которую представляется заключение о страховых обязательствах.

Уполномоченный орган по запросу органов государственных доходов представляет заключение о страховых обязательствах в срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения.

В заключении о страховых обязательствах уполномоченным органом указываются сведения по суммам размеров обязательств по оставшейся части страхового покрытия, возникшим страховым убыткам, активам перестрахования с указанием причин соответствия (несоответствия) актуарных допущений налогоплательщика, используемых в расчете страховых обязательств, Методике оценки страховых обязательств.

Заключение о страховых обязательствах направляется в органы государственных доходов посредством облачного документооборота сопроводительным письмом за подписью заместителя руководителя уполномоченного органа.

Постановление и приказ вводятся в действие с 1 января 2026 года.

