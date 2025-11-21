Какую информацию о клиентах будут представлять в органы госдоходов страховые организации
В частности, утверждены:
- форма заключения о страховых обязательствах в отношении проверяемого налогоплательщика по соответствию требованиям, установленным законодательством республики о страховании и страховой деятельности;
- Правила взаимодействия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций с органами государственных доходов и сроки представления заключения о страховых обязательствах в отношении проверяемого налогоплательщика по соответствию требованиям, установленным законодательством республики о страховании и страховой деятельности.
Запрос органов государственных доходов, направляемый в ходе проведения налоговой проверки в уполномоченный орган посредством облачного документооборота, содержит следующие сведения:
- реквизиты страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК (наименование, бизнес-идентификационный номер (БИН);
- дата, на которую представляется заключение о страховых обязательствах;
- суммы страховых обязательств по оставшейся части страхового покрытия, возникшим страховым убыткам и активам перестрахования на дату, на которую представляется заключение о страховых обязательствах.
Уполномоченный орган по запросу органов государственных доходов представляет заключение о страховых обязательствах в срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения.
В заключении о страховых обязательствах уполномоченным органом указываются сведения по суммам размеров обязательств по оставшейся части страхового покрытия, возникшим страховым убыткам, активам перестрахования с указанием причин соответствия (несоответствия) актуарных допущений налогоплательщика, используемых в расчете страховых обязательств, Методике оценки страховых обязательств.
Заключение о страховых обязательствах направляется в органы государственных доходов посредством облачного документооборота сопроводительным письмом за подписью заместителя руководителя уполномоченного органа.
Постановление и приказ вводятся в действие с 1 января 2026 года.
Ранее мы рассказали, какие сведения будут представлять банки, брокеры, коллекторы и страховые организации налоговикам.