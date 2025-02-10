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Право

В Казахстане уточнили перечень видов деятельности для применения розничного налога

Бутики, торговля, вещи, одежда, магазины , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 08:48 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Постановлением правительства от 5 февраля 2025 года внесены изменения и дополнения в перечень видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавили следующие виды деятельности, где применяется специальный налоговый режим розничного налога:

  • аренда и управление собственной торговой недвижимостью и многофункциональными комплексами в торговой деятельности;
  • аренда (субаренда) и управление арендуемой торговой недвижимостью и арендованными многофункциональными комплексами в торговой деятельности;
  • аренда (субаренда) и управление собственными или арендованными встроенными, пристроенными нежилыми помещениями в жилых домах;
  • аренда (субаренда) и управление собственными или арендованными выставочным залом, конференц-залами;
  • аренда (субаренда) и управление собственными или арендованными складскими помещениями;
  • аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной прочей недвижимостью, не включенной в другие группировки;
  • общая уборка коммерческих зданий.

Кроме того, поправками уточняются некоторые виды деятельности, по которым применим розничный налог:

  • производство кресел-колясок для лиц с инвалидностью;
  • розничная торговля цветами, комнатными растениями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв. м;
  • розничная торговля цветами, комнатными растениями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв. м (2000 кв. м и выше);
  • издание справочников и списков рассылок;
  • аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью;
  • аренда (субаренда) и управление собственными или арендованными бизнес-центром, офисными помещениями, административным зданием;
  • общая уборка жилых домов;
  • предоставление специальных социальных услуг с обеспечением проживания и ухода за пациентами средним медицинским персоналом;
  • предоставление специальных социальных услуг с обеспечением проживания лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), задержкой умственного развития и физическими недостатками, алкогольной или наркотической зависимостью;
  • предоставление специальных социальных услуг с обеспечением проживания пожилым гражданам и лицам с инвалидностью;
  • предоставление специальных социальных услуг без обеспечения проживания пожилым гражданам и лицам с инвалидностью.

Постановление вводится в действие с 18 февраля 2025 года.

Напомним, розничный налог ввели в Казахстане с 1 января 2023 года.

Ставка налога от оборота компании (ИПН или КПН) составляет:

  • 4% – при продаже товаров или оказании услуги физическим лицам, а также ИП и ТОО, которые не производят вычеты по расходам при исчислении налога.
  • 8% – если ваш покупатель ИП или юридическое лицо на общеустановленном режиме применяет вычеты и потребовал выписку ЭСФ.

С учетом внесенных изменений теперь в Казахстане допускается применение режима розничного налога более чем по 370 видам предпринимательской деятельности.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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