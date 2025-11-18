Правительство изменило перечень компаний, имеющих стратегическое значение

Постановлением правительства от 14 ноября 2025 года внесены изменения в перечень объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции. В него вошло 113 различных компаний, в том числе: АО "АрселорМиттал Темиртау";

ТОО "Корпорация Казахмыс";

АО "Транснациональная компания "Казхром";

АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат";

ТОО "Богатырь Комир";

ТОО "Казцинк";

АО "Национальная компания "КазМунайГаз";

АО "КазТрансОйл";

АО "Интергаз Центральная Азия";

нефтеперерабатывающие заводы;

АО "Национальная атомная компания "Казатомпром";

"Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Агентства РК по атомной энергии;

АО "Евроазиатская энергетическая корпорация";

АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC";

АО "Самрук-Энерго";

АО "Алматинские электрические станции";

АО "Алатау Жарық Компаниясы";

АО "Астана-Энергия";

АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы";

АО "Пассажирские перевозки" и т.д. Ранее в перечень входило 120 компаний. В частности, из перечня исключены: ТОО "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз"

ТОО "Совместное предприятие "Южная горно-химическая компания"

ТОО "Совместное предприятие "Хорасан-U (Хорасан-У)"

АО "Каустик"

ТОО "Кастинг"

ТОО "УПНК-ПВ". При этом добавлены ранее не входившие компании. Постановление вводится в действие с 28 ноября 2025 года.

