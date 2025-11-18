Правительство изменило перечень компаний, имеющих стратегическое значение
Постановлением правительства от 14 ноября 2025 года внесены изменения в перечень объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень изложен в новой редакции.
В него вошло 113 различных компаний, в том числе:
- АО "АрселорМиттал Темиртау";
- ТОО "Корпорация Казахмыс";
- АО "Транснациональная компания "Казхром";
- АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат";
- ТОО "Богатырь Комир";
- ТОО "Казцинк";
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз";
- АО "КазТрансОйл";
- АО "Интергаз Центральная Азия";
- нефтеперерабатывающие заводы;
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром";
- "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Агентства РК по атомной энергии;
- АО "Евроазиатская энергетическая корпорация";
- АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC";
- АО "Самрук-Энерго";
- АО "Алматинские электрические станции";
- АО "Алатау Жарық Компаниясы";
- АО "Астана-Энергия";
- АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы";
- АО "Пассажирские перевозки" и т.д.
Ранее в перечень входило 120 компаний.
В частности, из перечня исключены:
- ТОО "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз"
- ТОО "Совместное предприятие "Южная горно-химическая компания"
- ТОО "Совместное предприятие "Хорасан-U (Хорасан-У)"
- АО "Каустик"
- ТОО "Кастинг"
- ТОО "УПНК-ПВ".
При этом добавлены ранее не входившие компании.
Постановление вводится в действие с 28 ноября 2025 года.
