Право

Правительство изменило перечень компаний, имеющих стратегическое значение

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 09:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановлением правительства от 14 ноября 2025 года внесены изменения в перечень объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции.

В него вошло 113 различных компаний, в том числе:

  • АО "АрселорМиттал Темиртау";
  • ТОО "Корпорация Казахмыс";
  • АО "Транснациональная компания "Казхром";
  • АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат";
  • ТОО "Богатырь Комир";
  • ТОО "Казцинк";
  • АО "Национальная компания "КазМунайГаз";
  • АО "КазТрансОйл";
  • АО "Интергаз Центральная Азия";
  • нефтеперерабатывающие заводы;
  • АО "Национальная атомная компания "Казатомпром";
  • "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Агентства РК по атомной энергии;
  • АО "Евроазиатская энергетическая корпорация";
  • АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC";
  • АО "Самрук-Энерго";
  • АО "Алматинские электрические станции";
  • АО "Алатау Жарық Компаниясы";
  • АО "Астана-Энергия";
  • АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы";
  • АО "Пассажирские перевозки" и т.д.

Ранее в перечень входило 120 компаний.

В частности, из перечня исключены:

  • ТОО "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз"
  • ТОО "Совместное предприятие "Южная горно-химическая компания"
  • ТОО "Совместное предприятие "Хорасан-U (Хорасан-У)"
  • АО "Каустик"
  • ТОО "Кастинг"
  • ТОО "УПНК-ПВ".

При этом добавлены ранее не входившие компании.

Постановление вводится в действие с 28 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
