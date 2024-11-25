Как установить опеку над недееспособными лицами: утверждены правила

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 15 ноября 2024 года утвердил Правила оказания государственной услуги "Установление опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами", сообщает Zakon.kz.

Госуслуга оказывается местными исполнительными органами по вопросам социальной защиты физическим и юридическим лицам.

Для ее получения нужно предоставить заявление с указанием места жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве с приложением документов, предусмотренных перечнем основных требований к оказанию госуслуги, через:

Государственную корпорацию;

услугодателя;

веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz.

Заявление третьими лицами подается по доверенности.

Госуслуга оказывается бесплатно в электронном (частично автоматизированная) и бумажном виде.

Помимо заявления, неорбходимо предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов услугополучателя (для идентификации);

решение суда о признании гражданина недееспособным или ограниченно недееспособным;

свидетельство о заключении брака или расторжении брака;

заключение врачебно-консультационной комиссии по форме 026/у;

справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;

письменное согласие на установление опеки всех проживающих вместе с потенциальным опекуном членов семьи старше 18 лет (если предполагается, что подопечный будет жить вместе с опекуном) (в произвольной форме).

Электронный запрос на согласия по установлению опеки всех проживающих вместе с потенциальным опекуном членов семьи старше 18 лет направляется в личный кабинет через портал "электронного правительства".

При подаче документов через портал "электронного правительства" документы предоставляются в виде электронных копий.

Предусматривается, что услугодатель и работник Государственной корпорации получают цифровые документы из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на портале абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление портала.

При предоставлении заявителем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия выдается расписка об отказе в приеме заявления.

При подаче полного пакета документов заявителю:

у услугодателя — выдается талон с указанием даты регистрации и получения государственной услуги, фамилии и инициалов лица, принявшего документы;

на портале — в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

При соответствии пакета документов специалист услугодателя вносит данные в автоматизированную информационную систему "Е-Собес".

При обращении через Государственную корпорацию, портал данные из заявления автоматически передаются в АИС "Е-Собес".

После принятия заявления и по итогам проверки документов услугодатель в течение 10 рабочих дней проводит обследование жилища, по результатам которого составляет акт обследования жилищно-бытовых условий лица, желающего принять под опеку или попечительство.

Заявитель и лицо, нуждающегося в опеке или попечительстве, должны проживать в пределах одного населенного пункта.

При проживании лица, нуждающегося в центрах оказания специальных социальных услуг (ЦОССУ) составление акта не требуется.

Услугодатель в течение трех рабочих дней со дня получения акта и после обработки необходимых документов выносит приказ об установлении опеки или попечительства.

Общий срок рассмотрения документов и установление опеки или попечительства либо отказ в оказании государственной услуги составляет 19 рабочих дней.

Предусматривается, что приказ об установлении опеки или попечительства прекращается на основании документов или сведений, в том числе поступивших из информационных систем государственных органов (организаций), в случаях:

вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничения его дееспособности по заявлению опекуна или попечителя либо органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству;

смерти опекуна и/или недееспособного или ограниченно дееспособным совершеннолетнего лица;

выезда опекуна и/или недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица на постоянное проживание за пределы РК;

выявления недостоверных сведений, представленных услугополучателем.

При смене опекуна или попечителя над лицом, признанного решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным, проживающего в ЦОССУ, услугодателем производятся изменения в АИС "Е-Собес" на основании сведений о первом руководителе по данным Государственной базы данных "Юридические лица".

Правила такежу устанавливают порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя или его должностных лиц в процессе оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 3 декабря 2024 года.