Чем трудовой договор отличается от ГПХ: как и почему последний хотят "запретить"

Сложилась практика, когда работодатели заключают с работниками договор гражданско-правового характера (ГПХ) вместо трудового договора. Поправками это хотят исправить, что в инфополе уже анонсировано как "запрет ГПХ при наличии трудовых отношений". Что на самом деле, выяснял Zakon.kz.

Договоры ГПХ, в отличие от трудовых, не требуют от работодателя оплаты отпускных и т.н. больничных, а от работников – подчинения трудовому распорядку. Выгодны и тем, и другим, поэтому и распространены. В то же время государство, выполняя социальную функцию, настаивает на том, чтобы при наличии трудовой функции были взаимные обязательства в рамках трудового договора – и исполнялись. Порядку больше.

Это если коротко о разнице.

Однако прямого запрета на заключение договоров ГПХ даже при наличии признаков трудовой деятельности в законодательстве (конкретно в Трудовом кодексе) нет. Да это, мягко говоря, и непросто сделать. Как формально, поскольку такие договоры регулируются Гражданским кодексом, а не ТК. Так и фактически, учитывая главное в природе ГПХ – свободу его заключения (статья 380 ГК).

Попробуй запретить двум сторонам вступить в любые отношения, если они этого желают! Предположим, проектный институт может взять в штат проектировщика, заключив с ним трудовой договор. Но если оба изъявят на то желание, они заключат договор подряда (ГПХ) на выполнение определенной работы – и никто не сможет помешать им это сделать.

Напомним, в чем характерные особенности трудового договора (статья 27 ТК):

"Отличительными признаками трудового договора от иных видов договоров является наличие в нем одного из следующих условий:

выполнение работником работы (трудовой функции) по определенной квалификации, специальности, профессии или должности; выполнение обязательств лично с подчинением трудовому распорядку; получение работником заработной платы за труд".

Если избегать при составлении контракта включения этих условий, это де-юре не трудовые отношения, а гражданско-правовые – и заключается соответствующий договор. Хотя, по существу, подрядчик может исполнять работу лично, ведь условия статьи 617 ГК никак этому не мешают: "работа выполняется иждивением подрядчика: из его материалов, его силами и средствами".

Да, если между сторонами возникнет спор, который дойдет до судебного разбирательства, "судам надлежит разграничивать гражданско-правовые отношения от трудовых правоотношений" (пункт 7 нормативного постановления Верховного суда РК "О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров").

Но на нет – и суда нет.

Так вот, именно этот момент и планируют изменить. Т.е. для тех случаев, когда нет взаимного согласия: работник хочет заключить именно трудовой договор, а работодатель предлагает ГПХ. Это следует из текста законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования трудового законодательства".

А именно, в Трудовом кодексе есть статья 25 "Гарантии равенства прав и возможностей при заключении трудового договора":

"1. Запрещается нарушение равенства прав и возможностей при заключении трудового договора.

2. Беременность, наличие детей в возрасте до трех лет, несовершеннолетие, инвалидность не могут ограничивать право заключения трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом".

В пункт 2 предлагается следующее дополнение:

"По требованию, указанному в части первой настоящего пункта, категории лиц работодатель обязан сообщить причину ограничения права заключения трудового договора в письменной форме".

Фактически работодателя заставляют писать объяснительную, если того потребуют недовольные категории граждан. После чего его оштрафуют за допущение дискриминации в сфере труда (статья 90 КоАП, хотя не исключено, впоследствии добавят отдельную статью) и заставят заключить именно трудовой договор.

Сейчас штрафовать полномочны государственные инспекторы труда, но, кстати, им в помощь значительно расширяются функции технических инспекторов охраны труда на самих объектах работодателей (правам техинспекторов даже посвящена предлагаемая новая статья 203-1 ТК).

По замыслу, это дополнительно защитит права работников, во всяком случае, указанных категорий: беременных, воспитывающих детей, лиц с инвалидностью. Помимо вполне объяснимого желания помочь тем, кто более других в том нуждается, есть и другая причина.

Все вышеперечисленные категории составляют львиную долю получателей различной социальной помощи (в самом деле, не работающим же здоровякам выделять пособия) – в том числе из Государственного фонда социального страхования (хотя некоторые госпособия выплачиваются из бюджетных средств). Фонд формируется, конечно, из нескольких источников, но в значительной мере – за счет отчислений, которые выплачиваются с расходов работодателя на зарплату работников (статья 245 Социального кодекса)...

Как-то так.

Законопроект в первом чтении планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Мажилиса завтра, 19 ноября.