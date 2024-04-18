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В чем разница заключения трудового договора и договора гражданско-правового характера

В чем разница заключения трудового договора и договора гражданско-правового характера, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 15:00 Фото: pixabay
Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Практические особенности заключения трудового договора и договоров гражданско-правового характера".

В эфире рассмотрим важные нюансы и тонкости заключения трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера. А также выявим и разберем выгоды и риски для работодателя при выборе того или иного вида договора.

В программе

  • Понятие и основные различия трудового договора и договоров ГПХ.
  • Практические особенности заключения трудового договора.
  • Практические особенности заключения договоров ГПХ.
  • Выгоды и риски для работодателя.
  • Практические рекомендации и советы.
  • Ответы на вопросы участников.

Ведущие: Олжас Алимов, магистр юридических наук, сеньор-лектор ВШП "Әділет" Каспийского университета, директор юридического департамента АО "КБТУ", заместитель председателя ПЮК "Центр правовой защиты и оказания юридических услуг" и Ибрагимов Азиз, руководитель отдела контроля правовой поддержки работников Управления инспекции труда Алматы.


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ПРАВМЕДИА Казахстан 2024 год
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