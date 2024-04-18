В чем разница заключения трудового договора и договора гражданско-правового характера

Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Практические особенности заключения трудового договора и договоров гражданско-правового характера".

В эфире рассмотрим важные нюансы и тонкости заключения трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера. А также выявим и разберем выгоды и риски для работодателя при выборе того или иного вида договора.

В программе

Понятие и основные различия трудового договора и договоров ГПХ.

Практические особенности заключения трудового договора.

Практические особенности заключения договоров ГПХ.

Выгоды и риски для работодателя.

Практические рекомендации и советы.

Ответы на вопросы участников.

Ведущие: Олжас Алимов, магистр юридических наук, сеньор-лектор ВШП "Әділет" Каспийского университета, директор юридического департамента АО "КБТУ", заместитель председателя ПЮК "Центр правовой защиты и оказания юридических услуг" и Ибрагимов Азиз, руководитель отдела контроля правовой поддержки работников Управления инспекции труда Алматы.



