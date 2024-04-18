В чем разница заключения трудового договора и договора гражданско-правового характера
Фото: pixabay
Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Практические особенности заключения трудового договора и договоров гражданско-правового характера".
В эфире рассмотрим важные нюансы и тонкости заключения трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера. А также выявим и разберем выгоды и риски для работодателя при выборе того или иного вида договора.
В программе
- Понятие и основные различия трудового договора и договоров ГПХ.
- Практические особенности заключения трудового договора.
- Практические особенности заключения договоров ГПХ.
- Выгоды и риски для работодателя.
- Практические рекомендации и советы.
- Ответы на вопросы участников.
Ведущие: Олжас Алимов, магистр юридических наук, сеньор-лектор ВШП "Әділет" Каспийского университета, директор юридического департамента АО "КБТУ", заместитель председателя ПЮК "Центр правовой защиты и оказания юридических услуг" и Ибрагимов Азиз, руководитель отдела контроля правовой поддержки работников Управления инспекции труда Алматы.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript