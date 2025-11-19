В Казахстане вводят наказание за дипфейки и отсутствие маркировки: сделано ИИ

Глава государства подписал пакет законов, посвященных искусственному интеллекту. Например, отныне люди вправе знать, когда им предлагают продукцию, сделанную с участием ИИ. Zakon.kz рассказывает, какие еще изменения ждут казахстанцев с 18 января 2026 года, когда законы вступят в силу.

Что за пакет законов? Кроме Закона РК "Об искусственном интеллекте", это также изменения и дополнения в другие законодательные акты РК по вопросам ИИ и цифровизации, а также поправки в КОАП. Все три закона подписаны 17 ноября 2025 года, а в силу вступят 18 января 2026 года. Теперь – по существу.

Начнем... с ответственности. Поправками в КОАП вносится новая статья 641-1 "Нарушение законодательства РК в сфере искусственного интеллекта". Оно может быть совершено в виде:

необеспечения собственниками или владельцами систем искусственного интеллекта информирования пользователей о синтетических результатах деятельности системы искусственного интеллекта, которые могут ввести их в заблуждение;

пользователей о синтетических результатах деятельности системы искусственного интеллекта, которые могут ввести их в заблуждение; неосуществления собственниками или владельцами систем искусственного интеллекта управления рисками систем искусственного интеллекта высокой степени риска, повлекшего негативное воздействие на здоровье или благополучие людей, создание или распространение запрещенной, ложной информации, дискриминацию или нарушение прав человека и причинение иного вреда, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

Другими словами, любой контент, созданный с участием ИИ, надо будет маркировать. Такое требование содержится в Законе РК "Об искусственном интеллекте" в статье 21:

"Пользователи должны быть проинформированы о том, что товары, работы и услуги произведены или оказываются с использованием систем искусственного интеллекта. Распространение синтетических результатов деятельности систем искусственного интеллекта допускается только при условии их маркировки в машиночитаемой форме и сопровождения визуальной либо иной формой предупреждения".

Иначе – штраф:

на физических лиц – в размере 15 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.

Ну вот и дождались: за дипфейки будут наказывать. Информационное пространство заполонил ложный контент, будь то созданные для развлечения посредством ИИ несуществующие музыкальные каверы, немыслимые видео и фото, нафантазированные ИИ статьи, так и – что опаснее – подделки, предназначенные для мошенничества.

Но есть одно "но".

Привлекать к ответственности будут лишь собственников (владельцев) систем ИИ. А если фейки грузит в Сети пользователь, с ним как? Пока не вполне понятно. Проблема в том, что найти каждого пользователя – немалый труд. Возможно, поэтому и пошли по другому пути: государство обязывает собственников систем ИИ отвечать за художества своих пользователей. А уж компании в свою очередь пусть разбираются с ними сами. Найти своих клиентов и отключить от какого-нибудь чата труда не составит.

Однако наличие границ между юрисдикциями (пользователь – в РК, а собственник – где-нибудь в США) несколько осложняет эту схему.

Зато разобрались в другом вопросе. Повторим, помимо принятия собственно закона об ИИ, вносятся сопутствующие правки и в "сопредельные" (в данном вопросе) НПА.

Например, Закон РК "О масс-медиа" дополняют нормой (пункт 7 статьи 14) следующего содержания:

"Распространение продукции масс-медиа, созданной с использованием системы искусственного интеллекта, допускается только в случае обеспечения информирования о такой продукции в соответствии с Законом РК "Об искусственном интеллекте".

Речь об упомянутой выше маркировке. Заметьте, под словом масс-медиа понимаются не только средства массовой информации, но и т.н. интернет-ресурсы (пп. 20) статьи 1 Закона РК "О масс-медиа").

В свою очередь интернет-ресурс – это необязательно интернет-издание, т.е. деятельностью которого являются сбор и распространение информации. Есть и такие, у которых иные цели и задачи. Интернет-ресурс согласно определению, данному в Законе РК "Об информатизации" (пп. 46) статьи 1), это просто:

"Информация (в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде), размещенная на аппаратно-программном комплексе, имеющем уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующем в интернете".

А значит, любой интернет-ресурс обязан соблюдать определенные требования, предъявляемые к масс-медиа соответствующим законом, в том числе – что касается ИИ. И не выдавать, условно говоря, искусство за реальность. Сфабрикованное с помощью ИИ – за созданные человеческим трудом тексты, фотографии, графику, музыку, видео...

Масс-медиа – пользователи систем ИИ. Поэтому их нельзя привлечь к ответственности по новой статье 641-1 КОАП. Однако отсутствие сопровождающей материалы должной маркировки означает ни много ни мало распространение ложной информации, за что предусмотрена ответственность статьей 456-2 КОАП. Это влечет штрафы:

20 МРП – на пользователей онлайн-платформ;

30 МРП – на блогеров, малый бизнес, некоммерческие организации;

50 МРП – на субъектов среднего предпринимательства;

100 МРП – на крупный бизнес.

Если же заведомо ложной информацией причинен существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества, государства, создана опасность нарушения общественного порядка – например, дипфейк с политическим окрасом – это уже уголовная ответственность (пп. 3) части 2 статьи 274 УК). Наказывается штрафом до 3000 МРП, а то и лишением свободы до 3 лет.

Разумеется, надо еще доказать, что было использование ИИ. Но первый шаг сделан. В следующих статьях мы обратимся к другим значимым изменениям, которые ждут людей с официальным, юридическим началом ИИ-эпохи.