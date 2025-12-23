В Казахстане меняют подходы к принудительному взысканию налоговой задолженности

Министр финансов Мади Такиев 23 декабря 2025 года на заседании правительства сообщил, что с 2026 года будут повышены пороги для применения мер реагирования, чтобы снизить административное давление на микро- и малый бизнес, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что существенно меняют подходы к принудительному взысканию налоговой задолженности, чтобы меры были соразмерными и не "давили" на микро- и малый бизнес из-за небольших сумм.

"Главное изменение – повышение порогов, с которых начинаются меры реагирования. Если раньше налоговая задолженность начинала взыскиваться примерно с 26 тыс. тенге, или 6 МРП, а по социальным отчислениям фактически порога не было. То теперь по налоговой задолженности порог повышается до 87 тыс. тенге, или 20 МРП, по социальным платежам – до порядка 26 тыс. тенге, или 6 МРП в 2026 году. Почему это важно: сегодня из-за отсутствия порога по социальным платежам в меры взыскания попадает именно микро- и малый бизнес – около 72% должников имеют долги до 6 МРП. Из-за этого приостанавливаются расходные операции, бизнес теряет время и деньги", – продолжил Такиев.

Он перечислил, что теперь, если есть задолженность:

до 87 тыс. тенге, или 20 МРП, – направляется только извещение, начисляется только пеня, без иных мер;

от 87 тыс. до 195 тыс. тенге, или от 20 до 45 МРП, соответственно, – направляется уведомление; при непогашении приостанавливаются расходные операции в пределах только суммы долга, и затем возможно выставление инкассовых распоряжений;

свыше 195 тыс. тенге, или 45 МРП, – применяются более строгие меры: опись и реализация имущества, взыскание за счет дебиторов.

Мади Такиев отметил, что порядок и пороги применения мер закреплены приказом.

Ранее стало известно, что в Казахстане сократят налоговую отчетность и откажутся от штрафов за ее непредоставление.