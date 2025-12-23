#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Экономика и бизнес

В Казахстане меняют подходы к принудительному взысканию налоговой задолженности

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 10:51 Фото: pexels
Министр финансов Мади Такиев 23 декабря 2025 года на заседании правительства сообщил, что с 2026 года будут повышены пороги для применения мер реагирования, чтобы снизить административное давление на микро- и малый бизнес, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что существенно меняют подходы к принудительному взысканию налоговой задолженности, чтобы меры были соразмерными и не "давили" на микро- и малый бизнес из-за небольших сумм.

"Главное изменение – повышение порогов, с которых начинаются меры реагирования. Если раньше налоговая задолженность начинала взыскиваться примерно с  26 тыс. тенге, или 6 МРП, а по социальным отчислениям фактически порога не было. То теперь по налоговой задолженности порог повышается до 87 тыс. тенге, или 20 МРП, по социальным платежам – до порядка 26 тыс. тенге, или 6 МРП в 2026 году. Почему это важно: сегодня из-за отсутствия порога по социальным платежам в меры взыскания попадает именно микро- и малый бизнес – около 72% должников имеют долги до 6 МРП. Из-за этого приостанавливаются расходные операции, бизнес теряет время и деньги", – продолжил Такиев.

Он перечислил, что теперь, если есть задолженность:

  • до 87 тыс. тенге, или 20 МРП, – направляется только извещение, начисляется только пеня, без иных мер;
  • от 87 тыс. до 195 тыс. тенге, или от 20 до 45 МРП, соответственно, – направляется уведомление; при непогашении приостанавливаются расходные операции в пределах только суммы долга, и затем возможно выставление инкассовых распоряжений;
  • свыше 195 тыс. тенге, или 45 МРП, – применяются более строгие меры: опись и реализация имущества, взыскание за счет дебиторов.

Мади Такиев отметил, что порядок и пороги применения мер закреплены приказом.

Ранее стало известно, что в Казахстане сократят налоговую отчетность и откажутся от штрафов за ее непредоставление.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Казахстане сократят налоговую отчетность и откажутся от штрафов за ее непредоставление
10:39, Сегодня
В Казахстане сократят налоговую отчетность и откажутся от штрафов за ее непредоставление
Как изменится принудительное взыскание налоговой задолженности в Казахстане
12:34, 09 апреля 2025
Как изменится принудительное взыскание налоговой задолженности в Казахстане
Принудительное взыскание налоговой задолженности: утверждены формы и правила
14:29, 19 ноября 2025
Принудительное взыскание налоговой задолженности: утверждены формы и правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: