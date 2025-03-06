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Право

Порядок закупок субъектов естественных монополий изменили в Казахстане

изменения в закупках субъектов естественных монополий, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 09:02 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК приказом от 28 февраля 2025 года внес изменения в Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий, сообщает Zakon.kz.

Закупки товаров, работ, услуг осуществляются на портале одним из следующих способов:

  • конкурса;
  • запроса ценовых предложений;
  • из одного источника;
  • на товарных биржах в качестве покупателя биржевого товара.

Также правилами теперь установлено, что приобретение биржевых товаров осуществляется через товарные биржи в соответствии с законодательством РК о товарных биржах.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане с 1 июля 2025 года устанавливаются новые максимальные размеры вступительных взносов для членов товарной биржи, платежей за участие в биржевых торгах и комиссий брокеров.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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