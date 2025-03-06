Порядок закупок субъектов естественных монополий изменили в Казахстане
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Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК приказом от 28 февраля 2025 года внес изменения в Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий, сообщает Zakon.kz.
Закупки товаров, работ, услуг осуществляются на портале одним из следующих способов:
- конкурса;
- запроса ценовых предложений;
- из одного источника;
- на товарных биржах в качестве покупателя биржевого товара.
Также правилами теперь установлено, что приобретение биржевых товаров осуществляется через товарные биржи в соответствии с законодательством РК о товарных биржах.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.
Мы сообщали, что в Казахстане с 1 июля 2025 года устанавливаются новые максимальные размеры вступительных взносов для членов товарной биржи, платежей за участие в биржевых торгах и комиссий брокеров.
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