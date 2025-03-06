Порядок закупок субъектов естественных монополий изменили в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК приказом от 28 февраля 2025 года внес изменения в Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий, сообщает Zakon.kz.

Закупки товаров, работ, услуг осуществляются на портале одним из следующих способов:

конкурса;

запроса ценовых предложений;

из одного источника;

на товарных биржах в качестве покупателя биржевого товара.

Также правилами теперь установлено, что приобретение биржевых товаров осуществляется через товарные биржи в соответствии с законодательством РК о товарных биржах.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане с 1 июля 2025 года устанавливаются новые максимальные размеры вступительных взносов для членов товарной биржи, платежей за участие в биржевых торгах и комиссий брокеров.