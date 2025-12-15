Нацбанк утвердил правила представления отчетности страховыми организациями

Постановлением Нацбанка от 2 декабря 2025 года утверждены Правила представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых брокеров – нерезидентов РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что данные в представляемой организациями отчетности указываются в национальной валюте РК – тенге.

Для формирования отчетности активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют.

Отчетность представляется организациями в электронном виде посредством информационной системы "Веб-портал Национального банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный банк.

Указывается, что отчетность, удостоверенная электронной цифровой подписью руководителя организации или лица, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителя, хранится в электронном формате.

Организации, за исключением страхового брокера, в срок не позднее 10 рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Национальный банк посредством веб-портала электронную форму обоснования по расчету страховых резервов, составленную актуарием.

В Национальный банк организации представляют:

отчет о денежных средствах и банковских вкладах;

отчет о ценных бумагах;

отчет об операциях "обратное репо", репо;

отчет о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников;

отчет о расчете страховых резервов по отрасли "общее страхование";

отчет о расчете страховых резервов по отрасли "страхование жизни";

отчет о страховых премиях и премии государства;

отчет о страховых выплатах;

отчет о крупных договорах страхования (перестрахования), страховых выплатах и крупных заявленных требованиях;

отчет по объему обязательств;

отчет о расчете комбинированного коэффициента;

отчет о перестраховочной деятельности;

отчет о сравнении сроков активов и обязательств в национальной и иностранной валютах;

отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет исламского страхового фонда;

отчет по заключенным договорам по вмененному страхованию (перестрахованию);

отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях;

отчет о заключенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях;

отчет о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, в производные финансовые инструменты;

отчет о договорах страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях;

отчет об инвестициях инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля) в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами;

отчет о сделках и договорах страхования (перестрахования), заключенных с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями;

отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах;

отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли "общее страхование";

отчет по убыткам;

отчет по статистике страховых выплат;

отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли "страхование жизни";

отчет по действующим договорам пенсионного аннуитета и иных видов аннуитетного страхования;

отчет по действующим договорам аннуитета, заключенным в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;

отчет о договорах страхования (перестрахования), вступивших в силу за последние 12 месяцев;

отчет по стоимости прогнозируемых выплат;

отчет о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом цепной лестницы без поправки на инфляцию;

отчет о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом цепной лестницы с поправкой на инфляцию;

отчет о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом Борнхьюттера-Фергюсона;

отчет о заключенных договорах страхования, перестрахования с участием страховых брокеров РК и филиалов страховых брокеров – нерезидентов РК;

отчет об инвестиционном имуществе и основных средствах;

отчет об информации о страховой (перестраховочной) организации – нерезиденте РК;

отчет о расчете коэффициента убыточности по полисам;

отчет о классификации страховых премий и страховых выплат по видам экономической деятельности;

отчет о страховых премиях и страховых выплатах, принятых и осуществленных по договорам страхования по регионам РК;

отчет о займах, предоставленных страхователям;

отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам.

Страховая (перестраховочная) организация и филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК представляют в Нацбанк в электронном формате:

ежемесячно, не позднее 6-го рабочего дня месяца , следующего за отчетным месяцем, отчетность по форме;

, следующего за отчетным месяцем, отчетность по форме; ежеквартально, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность по формам.

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК представляют в Нацбанк в электронном формате:

ежемесячно, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность по формам;

месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность по формам; ежеквартально – отчетность по форме:

- в части таблицы 1 – не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

- в части таблицы 2 – не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

ежеквартально, не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность по формам.

месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность по формам. ежегодно, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, отчетность по формам;

месяца, следующего за отчетным годом, отчетность по формам; ежегодно, в течение 120 календарных дней по окончании финансового года, отчетность по форме.

Указывается, что филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК дополнительно к отчетности представляют по полугодиям, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием, отчетность по форме.

Филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан не представляют отчетность по форме.

Исламская страховая (перестраховочная) организация и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК дополнительно к отчетности, предусмотренной пунктом 10 Правил, представляют ежемесячно, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность по форме.

Страховой брокер и филиалы страховых брокеров – нерезидентов РК представляют в Нацбанк в электронном формате:

ежеквартально, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность по форме;

месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность по форме; ежегодно, в течение 120 календарных дней по окончании финансового года, отчетность по форме.

Приказ вводится в действие с 23 декабря 2025 года.