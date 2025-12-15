Нацбанк утвердил правила представления отчетности страховыми организациями
Так, говорится, что данные в представляемой организациями отчетности указываются в национальной валюте РК – тенге.
Для формирования отчетности активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют.
Отчетность представляется организациями в электронном виде посредством информационной системы "Веб-портал Национального банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный банк.
Указывается, что отчетность, удостоверенная электронной цифровой подписью руководителя организации или лица, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителя, хранится в электронном формате.
Организации, за исключением страхового брокера, в срок не позднее 10 рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Национальный банк посредством веб-портала электронную форму обоснования по расчету страховых резервов, составленную актуарием.
В Национальный банк организации представляют:
- отчет о денежных средствах и банковских вкладах;
- отчет о ценных бумагах;
- отчет об операциях "обратное репо", репо;
- отчет о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников;
- отчет о расчете страховых резервов по отрасли "общее страхование";
- отчет о расчете страховых резервов по отрасли "страхование жизни";
- отчет о страховых премиях и премии государства;
- отчет о страховых выплатах;
- отчет о крупных договорах страхования (перестрахования), страховых выплатах и крупных заявленных требованиях;
- отчет по объему обязательств;
- отчет о расчете комбинированного коэффициента;
- отчет о перестраховочной деятельности;
- отчет о сравнении сроков активов и обязательств в национальной и иностранной валютах;
- отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет исламского страхового фонда;
- отчет по заключенным договорам по вмененному страхованию (перестрахованию);
- отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях;
- отчет о заключенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях;
- отчет о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, в производные финансовые инструменты;
- отчет о договорах страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях;
- отчет об инвестициях инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля) в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами;
- отчет о сделках и договорах страхования (перестрахования), заключенных с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями;
- отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах;
- отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли "общее страхование";
- отчет по убыткам;
- отчет по статистике страховых выплат;
- отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли "страхование жизни";
- отчет по действующим договорам пенсионного аннуитета и иных видов аннуитетного страхования;
- отчет по действующим договорам аннуитета, заключенным в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
- отчет о договорах страхования (перестрахования), вступивших в силу за последние 12 месяцев;
- отчет по стоимости прогнозируемых выплат;
- отчет о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом цепной лестницы без поправки на инфляцию;
- отчет о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом цепной лестницы с поправкой на инфляцию;
- отчет о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом Борнхьюттера-Фергюсона;
- отчет о заключенных договорах страхования, перестрахования с участием страховых брокеров РК и филиалов страховых брокеров – нерезидентов РК;
- отчет об инвестиционном имуществе и основных средствах;
- отчет об информации о страховой (перестраховочной) организации – нерезиденте РК;
- отчет о расчете коэффициента убыточности по полисам;
- отчет о классификации страховых премий и страховых выплат по видам экономической деятельности;
- отчет о страховых премиях и страховых выплатах, принятых и осуществленных по договорам страхования по регионам РК;
- отчет о займах, предоставленных страхователям;
- отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам.
Страховая (перестраховочная) организация и филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК представляют в Нацбанк в электронном формате:
- ежемесячно, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность по форме;
- ежеквартально, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность по формам.
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК представляют в Нацбанк в электронном формате:
- ежемесячно, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность по формам;
- ежеквартально – отчетность по форме:
- в части таблицы 1 – не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
- в части таблицы 2 – не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежеквартально, не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность по формам.
- ежегодно, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, отчетность по формам;
- ежегодно, в течение 120 календарных дней по окончании финансового года, отчетность по форме.
Указывается, что филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК дополнительно к отчетности представляют по полугодиям, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием, отчетность по форме.
Филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан не представляют отчетность по форме.
Исламская страховая (перестраховочная) организация и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК дополнительно к отчетности, предусмотренной пунктом 10 Правил, представляют ежемесячно, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность по форме.
Страховой брокер и филиалы страховых брокеров – нерезидентов РК представляют в Нацбанк в электронном формате:
- ежеквартально, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность по форме;
- ежегодно, в течение 120 календарных дней по окончании финансового года, отчетность по форме.
Приказ вводится в действие с 23 декабря 2025 года.