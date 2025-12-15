#Казахстан в сравнении
Право

Нацбанк утвердил правила представления отчетности страховыми организациями

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 11:41 Фото: freepik
Постановлением Нацбанка от 2 декабря 2025 года утверждены Правила представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых брокеров – нерезидентов РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что данные в представляемой организациями отчетности указываются в национальной валюте РК – тенге.

Для формирования отчетности активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют.

Отчетность представляется организациями в электронном виде посредством информационной системы "Веб-портал Национального банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный банк.

Указывается, что отчетность, удостоверенная электронной цифровой подписью руководителя организации или лица, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителя, хранится в электронном формате.

Организации, за исключением страхового брокера, в срок не позднее 10 рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Национальный банк посредством веб-портала электронную форму обоснования по расчету страховых резервов, составленную актуарием.

В Национальный банк организации представляют:

  • отчет о денежных средствах и банковских вкладах;
  • отчет о ценных бумагах;
  • отчет об операциях "обратное репо", репо;
  • отчет о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников;
  • отчет о расчете страховых резервов по отрасли "общее страхование";
  • отчет о расчете страховых резервов по отрасли "страхование жизни";
  • отчет о страховых премиях и премии государства;
  • отчет о страховых выплатах;
  • отчет о крупных договорах страхования (перестрахования), страховых выплатах и крупных заявленных требованиях;
  • отчет по объему обязательств;
  • отчет о расчете комбинированного коэффициента;
  • отчет о перестраховочной деятельности;
  • отчет о сравнении сроков активов и обязательств в национальной и иностранной валютах;
  • отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет исламского страхового фонда;
  • отчет по заключенным договорам по вмененному страхованию (перестрахованию);
  • отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях;
  • отчет о заключенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях;
  • отчет о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, в производные финансовые инструменты;
  • отчет о договорах страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях;
  • отчет об инвестициях инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля) в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами;
  • отчет о сделках и договорах страхования (перестрахования), заключенных с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями;
  • отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах;
  • отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли "общее страхование";
  • отчет по убыткам;
  • отчет по статистике страховых выплат;
  • отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли "страхование жизни";
  • отчет по действующим договорам пенсионного аннуитета и иных видов аннуитетного страхования;
  • отчет по действующим договорам аннуитета, заключенным в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
  • отчет о договорах страхования (перестрахования), вступивших в силу за последние 12 месяцев;
  • отчет по стоимости прогнозируемых выплат;
  • отчет о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом цепной лестницы без поправки на инфляцию;
  • отчет о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом цепной лестницы с поправкой на инфляцию;
  • отчет о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом Борнхьюттера-Фергюсона;
  • отчет о заключенных договорах страхования, перестрахования с участием страховых брокеров РК и филиалов страховых брокеров – нерезидентов РК;
  • отчет об инвестиционном имуществе и основных средствах;
  • отчет об информации о страховой (перестраховочной) организации – нерезиденте РК;
  • отчет о расчете коэффициента убыточности по полисам;
  • отчет о классификации страховых премий и страховых выплат по видам экономической деятельности;
  • отчет о страховых премиях и страховых выплатах, принятых и осуществленных по договорам страхования по регионам РК;
  • отчет о займах, предоставленных страхователям;
  • отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам.

Страховая (перестраховочная) организация и филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК представляют в Нацбанк в электронном формате:

  • ежемесячно, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность по форме;
  • ежеквартально, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность по формам.

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК представляют в Нацбанк в электронном формате:

  • ежемесячно, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность по формам;
  • ежеквартально – отчетность по форме:

- в части таблицы 1 – не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

- в части таблицы 2 – не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

  • ежеквартально, не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность по формам.
  • ежегодно, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, отчетность по формам;
  • ежегодно, в течение 120 календарных дней по окончании финансового года, отчетность по форме.

Указывается, что филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК дополнительно к отчетности представляют по полугодиям, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием, отчетность по форме.

Филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан не представляют отчетность по форме.

Исламская страховая (перестраховочная) организация и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК дополнительно к отчетности, предусмотренной пунктом 10 Правил, представляют ежемесячно, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность по форме.

Страховой брокер и филиалы страховых брокеров – нерезидентов РК представляют в Нацбанк в электронном формате:

  • ежеквартально, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность по форме;
  • ежегодно, в течение 120 календарных дней по окончании финансового года, отчетность по форме.

Приказ вводится в действие с 23 декабря 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
