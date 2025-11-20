#АЭС в Казахстане
Право

Учишься и работаешь: работодателей обяжут предоставлять оплачиваемый отпуск во время экзаменов

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 21:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Многие молодые (да и не всегда молодые) люди совмещают работу и учебу. Работодателей хотят обязать оплачивать учебный отпуск работников, например, в связи с сессией. Сейчас он не оплачивается в обязательном порядке, хотя такая опция, в принципе, есть. О подробностях рассказывает Zakon.kz.

Предоставление учебного отпуска предусмотрено статьей 98 Трудового кодекса:

"Работникам, обучающимся в организациях образования, предоставляются учебные отпуска для подготовки и сдачи зачетов и экзаменов, выполнения лабораторных работ, подготовки и защиты дипломной работы (проекта), для прохождения программ подготовки военно-обученного резерва. Оплата учебного отпуска определяется соглашениями, коллективным, трудовым договорами, договором обучения".

Как видим, таким вот студентам-заочникам (дистанционникам) учебный отпуск не только не оплачивается, но даже не гарантируется сохранение должности. В отличие, кстати, от тех счастливцев, которые обучаются или стажируются за рубежом в рамках международной стипендии "Болашак".

Так вот, поправками, предусмотренными проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования трудового законодательства", которые одобрены в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса, эти правила меняют. Вот как звучит статья 98 в новой предлагаемой редакции:

"Работникам, обучающимся или завершившим обучение в организациях образования, предоставляются учебные отпуска для завершения работ научного и научно-педагогического характера, в том числе для подготовки и сдачи зачетов и экзаменов, выполнения лабораторных работ, подготовки и защиты дипломной и диссертационной работы (проекта), прохождения программ подготовки военно-обученного резерва".

"На период нахождения работника в учебном отпуске за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата, если трудовым, коллективным договорами, соглашениями не предусмотрены иные, улучшающие положение работника, условия".

Заметьте, улучшающие. Т.е. учебный отпуск гарантированно будет оплачиваемый.

При этом его срок не может превышать шести месяцев (в год), а по согласованию сторон учебный отпуск может предоставляться по частям.

Андрей Губенко
