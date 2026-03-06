Стали известны сроки проведения конкурса на прохождение научных стажировок
Фото: freepik
Подготовлен приказ МНВО об утверждении сроков приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса и списка ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования на 2026 год, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусматривается утвердить сроки приема документов:
- с 10 марта по 30 октября 2026 года;
проведение конкурса:
- с 13 апреля по 31 декабря 2026 года.
Также планируется утвердить список ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, научных центров и организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок на 2026 год, в соответствии с инструкцией по формированию списка ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript