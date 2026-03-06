Стали известны сроки проведения конкурса на прохождение научных стажировок

Подготовлен приказ МНВО об утверждении сроков приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса и списка ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается утвердить сроки приема документов:

с 10 марта по 30 октября 2026 года;

проведение конкурса:

с 13 апреля по 31 декабря 2026 года.

Также планируется утвердить список ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, научных центров и организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок на 2026 год, в соответствии с инструкцией по формированию списка ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта.