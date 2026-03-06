#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Право

Стали известны сроки проведения конкурса на прохождение научных стажировок

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 10:55 Фото: freepik
Подготовлен приказ МНВО об утверждении сроков приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса и списка ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается утвердить сроки приема документов:

  • с 10 марта по 30 октября 2026 года;

проведение конкурса:

  • с 13 апреля по 31 декабря 2026 года.

Также планируется утвердить список ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, научных центров и организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок на 2026 год, в соответствии с инструкцией по формированию списка ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Когда состоится конкурс на прохождение научной стажировки в 2025 году
12:09, 06 декабря 2024
Когда состоится конкурс на прохождение научной стажировки в 2025 году
Сроки проведения конкурса на прохождение научной стажировки утвердили в Казахстане
09:14, 25 апреля 2024
Сроки проведения конкурса на прохождение научной стажировки утвердили в Казахстане
В Казахстане изменились сроки приема документов и проведения конкурса на прохождение научной стажировки
12:39, 30 октября 2024
В Казахстане изменились сроки приема документов и проведения конкурса на прохождение научной стажировки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Основные причины очередного провала "Барыса" в КХЛ
10:58, Сегодня
Основные причины очередного провала "Барыса" в КХЛ
Ислам Махачев - самый сильный соперник: версия экс-чемпиона
10:48, Сегодня
Ислам Махачев - самый сильный соперник: версия экс-чемпиона
Скандальный менеджер подчеркнул величие Ислама Махачева
10:19, Сегодня
Скандальный менеджер подчеркнул величие Ислама Махачева
Экс-первая ракетка мира неожиданно покидает "тысячник" в Индиан-Уэллсе
09:58, Сегодня
Экс-первая ракетка мира неожиданно покидает "тысячник" в Индиан-Уэллсе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: