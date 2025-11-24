#АЭС в Казахстане
Право

Управление пенсионными активами: подготовлены изменения

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 09:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Подготовлен проект постановления правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка "О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения", сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в целях дальнейшего совершенствования управления пенсионными активами, переданного частным управляющим инвестиционным портфелем.

В частности, с 1 января 2026 года осуществляется переход системы оценки деятельности управляющих компаний от средневзвешенных результатов к оценке по композитным индексам (бенчмаркам), включающим индексы казахстанского фондового рынка и мировых финансовых площадок.

В этой связи проектом предлагаются поправки в отдельные нормативные правовые акты, предусматривающие:

  • определение порядка и условий передачи вкладчиком пенсионных активов в определенный инвестиционный портфель;
  • установление лимитов инвестирования в иностранную валюту в зависимости от критериев формирования инвестиционного портфеля;
  • установление обязанности ЕНПФ по информированию вкладчиков о выборе инвестиционного портфеля управляющими компаниями;
  • определение порядка и сроков уведомления уполномоченного органа управляющими компаниями о выборе инвестиционного портфеля.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 декабря.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
