Управление пенсионными активами: подготовлены изменения

Подготовлен проект постановления правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка "О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения", сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в целях дальнейшего совершенствования управления пенсионными активами, переданного частным управляющим инвестиционным портфелем.

В частности, с 1 января 2026 года осуществляется переход системы оценки деятельности управляющих компаний от средневзвешенных результатов к оценке по композитным индексам (бенчмаркам), включающим индексы казахстанского фондового рынка и мировых финансовых площадок.

В этой связи проектом предлагаются поправки в отдельные нормативные правовые акты, предусматривающие:

определение порядка и условий передачи вкладчиком пенсионных активов в определенный инвестиционный портфель;

установление лимитов инвестирования в иностранную валюту в зависимости от критериев формирования инвестиционного портфеля;

установление обязанности ЕНПФ по информированию вкладчиков о выборе инвестиционного портфеля управляющими компаниями;

определение порядка и сроков уведомления уполномоченного органа управляющими компаниями о выборе инвестиционного портфеля.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 декабря.