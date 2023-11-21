Какие изменения планируется внести в работу банков

Подготовлен проект постановления правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка "О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности", сообщает Zakon.kz.

В частности, вносятся изменения и дополнения, предусматривающие:

дополнение условий признания рейтинговых оценок иных рейтинговых агентств в целях пруденциального регулирования финансовых организаций;

признание необработанных металлов в виде сплавов Доре в качестве высоколиквидного обеспечения при расчёте максимального риска на одного заемщика исламского банка;

расширение твердых видов залога за счет зерновых расписок;

послабление по нормативу максимального риска на одного заемщика по бланковым займам;

послабления коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами;

расширение критериев признания стабильных остатков срочных депозитов;

послабления коэффициента по размещению части средств банков во внутренние активы.

Кроме того, исключаются понятия "однородные займы" и "индивидуальные займы" в связи с тем, что Руководство по формированию провизий (резервов) под обесценение активов банка в виде займов и дебиторской задолженности было исключено из НПА.

Что касается зерновых расписок, то права требования по ним исключаются из нетвердых видов залога в случае соблюдения следующих условий:

по зерновым распискам имеется гарантия юридического лица, 100% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого прямо или косвенно принадлежат государству или национальному управляющему холдингу;

имущество (зерно), являющееся залогом по зерновой расписке, обеспечено договором страхования, содержащим пункты о безусловном и безотзывном исполнении обязательств, заключенным со страховыми организациями, имеющими рейтинг не ниже "В+" рейтингового агентства Standard & Poor's, при этом часть ответственности страховой (перестраховочной) организации по договору страхования передана в перестрахование в перестраховочную организацию, имеющую рейтинг не ниже "В+" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

срок зерновой расписки не превышает срока хранения зерна, принадлежащего держателю зерновой расписки, установленного правилами хранения зерна, утвержденными уполномоченным органом, осуществляющим координацию и регулирование деятельности участников зернового рынка;

хлебоприемное предприятие, выпустившее зерновую расписку, соответствует квалификационным требованиям, предъявляемых к деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок, устанавливаемым уполномоченным органом в сфере агропромышленного комплекса.

В части послабления по нормативу максимального риска на одного заемщика по бланковым займам раздел дополняется пунктом, то отношение размера риска банка на одного заемщика по бланковым займам к собственному капиталу банка не распространяется на юридическое лицо-резидент РК, соответствующее всем нижеперечисленным условиям:

более 50% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица прямо или косвенно принадлежат государству или национальному управляющему холдингу или фонду национального благосостояния или юридическому лицу-нерезиденту РК, имеющему долгосрочный долговой рейтинг не ниже суверенного рейтинга РК;

информация об акционерах (участниках), прямо или косвенно владеющих более 5% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, является публичной и размещается на интернет-ресурсе фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории РК либо иностранного государства, либо электронных систем (REUTERS, Bloomberg) или на официальном интернет-ресурсе юридического лица;

финансовая отчетность юридического лица за последние 3 года подтверждена международной аудиторской организацией.

Вместе с тем уточняется, что с 1 января 2025 года отношение размера риска банка на одного заемщика по его обязательствам к капиталу первого уровня банка не должно превышать:

для заемщиков, являющихся лицами, связанными с банком особыми отношениями k3-1 - 0,10. Совокупная сумма рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями, не превышает размера капитала первого уровня банка;

для прочих заемщиков k3 - 0,25 (в том числе не более 0,10 по бланковым займам, необеспеченным условным обязательствам перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у банка возникают требования к заемщику в течение текущего и двух последующих месяцев, по обязательствам соответствующих заемщиков.

Также устанавливается, что с 1 января 2025 года совокупная сумма рисков банка на одного заемщика, размер риска каждого из которых превышает 10% процентов от капитала первого уровня банка, не превышает размер капитала первого уровня банка более чем в 5 раз.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 декабря.

Ранее мы рассказали, какие меры предпринимает АРРФР, чтобы защитить казахстанцев и не дать МФО уйти в тень