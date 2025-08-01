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Право

Жилищную помощь будут рассчитывать по-новому в Казахстане

оплата комуслуг, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 09:38 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 28 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила предоставления жилищной помощи, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что жилищная помощь определяется как разница между суммой оплаты расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, и предельно допустимым уровнем расходов услугополучателя на эти цели, установленным местными представительными органами, от 5 до 10%. 

Кроме того, правила дополнены новым пунктом, в котором говорится, что размер жилищной помощи рассчитывается услугодателем в пределах следующих норм:

  • нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей не более 15 кубических метров на человека;
  • нормы потребления услуги электроснабжения для потребителя в соответствии нормам, установленным региональным уполномоченным органом, регулируемым деятельность в сфере естественных монополий;
  • нормы услуг водоснабжения или водоотведения для потребителя:

- холодная вода не более 4-х метров кубических на человека;

- горячая вода не более двух метров кубических на человека;

  • нормы потребления услуги теплоснабжения для потребителей не более 0,025 гигакалории на человека в месяц;
  • сбор и вывоз твердых бытовых отходов (мусороудаление) не более 650 тенге на человека;
  • обслуживание лифтов не более 1300 тенге за квартиру;
  • услуги связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций не более 1399 тенге за абонент;
  • расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиум не более 60 тенге за квадратный метр;
  • арендная плата за пользованием жилищем из государственного жилищного фонда не более 120 тенге за квадратный метр;
  • норма квадратуры на человека 18 квадратных метров полезной площади на человека, но не более фактически занимаемой площади, для одиноко проживающего не более 30 квадратных метров. 

Приказ вводится в действие с 11 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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