Жилищную помощь будут рассчитывать по-новому в Казахстане

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 28 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила предоставления жилищной помощи, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что жилищная помощь определяется как разница между суммой оплаты расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, и предельно допустимым уровнем расходов услугополучателя на эти цели, установленным местными представительными органами, от 5 до 10%.

Кроме того, правила дополнены новым пунктом, в котором говорится, что размер жилищной помощи рассчитывается услугодателем в пределах следующих норм:

нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей не более 15 кубических метров на человека;

на человека; нормы потребления услуги электроснабжения для потребителя в соответствии нормам, установленным региональным уполномоченным органом, регулируемым деятельность в сфере естественных монополий;

нормы услуг водоснабжения или водоотведения для потребителя:

- холодная вода не более 4-х метров кубических на человека;

- горячая вода не более двух метров кубических на человека;

нормы потребления услуги теплоснабжения для потребителей не более 0,025 гигакалории на человека в месяц;

на человека в месяц; сбор и вывоз твердых бытовых отходов (мусороудаление) не более 650 тенге на человека;

на человека; обслуживание лифтов не более 1300 тенге за квартиру;

за квартиру; услуги связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций не более 1399 тенге за абонент;

за абонент; расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиум не более 60 тенге за квадратный метр;

за квадратный метр; арендная плата за пользованием жилищем из государственного жилищного фонда не более 120 тенге за квадратный метр;

за квадратный метр; норма квадратуры на человека 18 квадратных метров полезной площади на человека, но не более фактически занимаемой площади, для одиноко проживающего не более 30 квадратных метров.

Приказ вводится в действие с 11 августа 2025 года.