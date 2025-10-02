Выдача лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью: внесены изменения

Министр юстиции приказом от 26 сентября 2025 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью, в том числе судебно-медицинской, судебно-наркологической и судебно-психиатрической экспертизами", сообщает Zakon.kz.

Так, указывается, что размер оплаты за выдачу лицензии, переоформление лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью, в том числе судебно-медицинской, судебно-наркологической и судебно-психиатрической экспертизами, взимается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

выдача лицензии – 6 МРП (23 592 тенге в 2025 году);

в 2025 году); переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии (ранее говорилось, что не более 4 МРП - авт.).

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года