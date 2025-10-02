#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Право

Выдача лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью: внесены изменения

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 16:23 Фото: freepik
Министр юстиции приказом от 26 сентября 2025 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью, в том числе судебно-медицинской, судебно-наркологической и судебно-психиатрической экспертизами", сообщает Zakon.kz.

Так, указывается, что размер оплаты за выдачу лицензии, переоформление лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью, в том числе судебно-медицинской, судебно-наркологической и судебно-психиатрической экспертизами, взимается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

  • выдача лицензии – 6 МРП (23 592 тенге в 2025 году);
  • переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии (ранее говорилось, что не более 4 МРП - авт.). 

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года
16:35, 01 октября 2025
Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года
Изменились правила выдачи лицензии на занятие ветеринарной деятельностью
14:26, 26 сентября 2025
Изменились правила выдачи лицензии на занятие ветеринарной деятельностью
Как покупателям заставить продавцов соблюдать правила торговли: у вас – товар, у нас – КоАП
19:22, 18 сентября 2025
Как покупателям заставить продавцов соблюдать правила торговли: у вас – товар, у нас – КоАП
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: