Право

Данные по регистрации транспорта будут передавать в КГД

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 16:18 Фото: freepik
Совместным приказом Минфина, МСХ, Минтранспорта и МВД РК утверждены Правила взаимодействия органа госдоходов с уполномоченными государственными органами, осуществляющими учет и регистрацию транспортных средств, по представлению сведений об объектах налогообложения, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, сведения по транспортным средствам физических и юридических лиц будут передавать в органы госдоходов Министерства сельского хозяйства, внутренних дел и транспорта РК.

Передача Сведений будет осуществляться ежедневно в онлайн-режиме посредством ИС "Smart Data Finance".

При отсутствии интеграции информационных систем Сведения представляются в электронном виде по адресу: kgd.kancelyarya@kgd.gov.kz ежегодно не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

Предусмотрено, что орган госдоходов и уполномоченные госорганы при получении сведений обеспечивают соблюдение требований законодательства РК о неразглашении, недопущении утечки информации, составляющей налоговую и иную охраняемую законом тайну.

Совместный приказ вступил в силу с 12 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
