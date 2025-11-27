Разливы нефти на море и водоемах: внесены изменения в Нацплан
В частности, изменен заголовок документа – "Национальный план обеспечения готовности и действий к ликвидации разливов нефти на море и в предохранительной зоне РК".
Уточняется, что Национальный план действует на всей территории Республики Казахстан, включая поверхность толщи воды, а также в пределах казахстанской части дна Каспийского и Аральского морей и в предохранительной зоне.
Целью Национального плана является обеспечение оперативного, эффективного и квалифицированного реагирования на разливы нефти на море и в предохранительной зоне РК, вызывающие загрязнения экологического характера, и выполнения соответствующих операций по ликвидации их последствий.
Обеспечение готовности и действий по ликвидации разливов нефти на море и в предохранительной зоне осуществляется на национальном, территориальном, объектовом уровнях в соответствии с утвержденными планами.
Указывается, что собственники морских объектов и морских портов обеспечивают:
- наличие ресурсов для ликвидации разливов нефти первого и второго уровней не меньше установленных минимальными нормативами и требованиями к ресурсам, необходимыми для ликвидации разливов нефти на море и в предохранительной зоне, определяемых уполномоченным органом в области углеводородов;
- для ликвидации разливов нефти первого уровня на море – наличие на морском объекте и морском порте либо в пределах тридцатиминутной досягаемости ресурсов, необходимых для полной ликвидации таких разливов нефти;
- для ликвидации разливов нефти второго уровня на море – наличие на морском объекте либо в пределах тридцатиминутной досягаемости ресурсов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, в объеме, достаточном на период до прибытия ресурсов местных береговых служб.
Определение, согласование и принятие решения о выборе оптимальных методов ликвидации разливов нефти на море и в предохранительной зоне на основе анализа суммарной экологической пользы, осуществляются в порядке, утверждаемом уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Для ликвидации разливов нефти на море и в предохранительной зоне используются следующие методы:
- наблюдение и оценка;
- механическое сдерживание и сбор нефти с поверхности воды (включая отклонение нефтяного пятна от чувствительных ресурсов);
- контролируемое сжигание нефтяного пятна;
- применение химических средств;
- защита и очистка предохранительной зоны.
Совместный приказ вводится в действие с 7 декабря 2025 года.