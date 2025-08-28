#АЭС в Казахстане
Право

Безопасность на водоемах: внесены изменения в правила

Водоём, люди, пляж, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 10:40 Фото: Zakon.kz
Приказом МЧС от 22 августа 2025 года внесены изменения в Правила безопасности на водоемах, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что обследование и очистка дна участка акватории водоема, отведенного для купания, на глубинах до 2 метров, а также визуальный осмотр соответствия пляжа требованиям производится территориальными органами или государственными учреждениями, находящимися в ведении уполномоченного органа или организациями, имеющими водолазное оборудование и снаряжение для производства работ под водой, в присутствии представителей местных исполнительных органов и территориальных органов уполномоченного органа.

Указывается, что для обеспечения безопасности на водоемах, в том числе на пляжах, уполномоченный орган организует проведение патрулирований на запрещенных и разрешенных местах для купания (на основании утвержденного руководителем территориального органа уполномоченного органа, ежемесячного графика проведения патрулирований).

Также говорится, что в местах массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях перед началом купального сезона проводится обследование и очистка дна участка акватории водоема, отведенного для купания, на глубинах до 2 метров, по итогам которого территориальными органами уполномоченного органа выдается акт обследования пляжа (акт обследования пляжа является действительным при наличии всех подписей).

Для проведения массовых мероприятий на водоемах организатор направляет в местные исполнительные органы, на территории которого оно проходит, не позднее 10 календарных дней до дня проведения массового мероприятия письменное уведомление с приложением программ проведения массовых мероприятий (регламент, сценарий) в произвольной форме. Местными исполнительными органами информируется территориальный орган уполномоченного органа.

Местные исполнительные органы рассматривают уведомление и информируют территориальные органы уполномоченного органа в течение трех календарных дней со дня его поступления.

Если организатором массового мероприятия является местный исполнительный орган, то уведомление не направляется, а информируется только территориальный орган уполномоченного органа.

Кроме того, уточняется, что организаторы туристских групп информируют территориальные органы уполномоченного органа о туристских маршрутах на водоемах, а также сведения о дате выхода и возвращения группы, количества участников, фамилии, имени, отчества руководителя групп.

Приказ вводится в действие с 6 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
