Право

Как рассчитываются тарифы на воду и отопление: внесены изменения

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, комуслуги, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, повышение тарифов на комуслуги, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 11:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 24 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что расчет тарифа на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам распространяется на регулируемые услуги, предоставляемые субъектом в виде подвода воды от магистрального трубопровода к группам водопользователей с помощью комплекса гидротехнических сооружений или искусственного гидротехнического сооружения в соответствии с заключенными договорами.

Тариф на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам рассчитывается в соответствии с порядком расчета тарифа и измеряется в тенге за 1 кубический метр воды.

Указывается, что если при предоставлении услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам в системе магистральных трубопроводов тарифы утверждены на отдельные участки и услуги предоставляются на территории двух и более областей, единый тариф и тарифная смета рассчитываются на всю систему в целом.

Тариф на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам рассчитывается по формуле, которая учитывает:

  • период действия тарифа (на год или на весь период);
  • экономически обоснованные затраты на период действия тарифа;
  • допустимый уровень прибыли до налогообложения на период действия тарифа;
  • объем оказываемых услуг на период действия тарифа.

Тариф на регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения дифференцируется по группам потребителей с учетом:

  • уровня платежеспособности населения соответствующего региона;
  • объема потребления;
  • влияния на инфляцию;
  • уровня развития промышленного производства региона.

Для дифференциации тарифа на регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения потребители подразделяются на группы:

  • физические лица, относящиеся к категории населения, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения или водоотведения, – первая группа;
  • прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп, – вторая группа;
  • организации, содержащиеся за счет бюджетных средств, – третья группа.

В целях стимулирования физических лиц к ресурсосбережению тариф первой группы на регулируемые услуги водоснабжения дифференцируется по следующим категориям потребителей:

1 подгруппа:

  • физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека;
  • организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения);
  • организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов, утвержденных нормативных технических потерь;
  • организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения;

2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги свыше 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека;

3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги свыше 5 м3 до 10 м3 в месяц на 1 человека;

4 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 10 м3 в месяц на 1 человека.

Отопление

Тариф на услуги по реализации тепловой энергии в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета определяется по формулам:

1 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью до 100 м2, где учитывается:

  • тариф физических лиц, относящихся к категории населения, с отапливаемой площадью до 100 м2.

2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 100 до 200 м2, где:

  • тариф физических лиц, относящихся к категории населения, с отапливаемой площадью свыше 100 до 200 м2.

При этом для определенного объема применяется тариф физических лиц, относящихся к категории населения как для 1 подгруппы населения, на оставшийся объем применяется соответствующий тариф физических лиц для 2 подгруппы населения.

3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 200 м2, где:

  • тариф физических лиц, относящихся к категории населения, с отапливаемой площадью свыше 200 м2;

При этом для определенного объема применяются тарифы физических лиц, относящихся к категории населения как для 1 и 2 подгруппы населения, на оставшийся объем применяется соответствующий тариф физических лиц, относящихся к категории населения для 3-й подгруппы населения.

Объем тепловой энергии, потребляемый на нужды отопления, определяется в зависимости от отапливаемой площади как для потребителей, оснащенных приборами учета тепловой энергии, так и для потребителей, не имеющих таких приборов.

При отсутствии приборов учета объем тепловой энергии на нужды отопления определяется расчетным путем.

Приказ вводится в действие с 8 декабря 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Более 380 тысяч астанчан обследовали на ВИЧ в 2025 году
11:53, Сегодня
Более 380 тысяч астанчан обследовали на ВИЧ в 2025 году
Правила формирования тарифов: внесены изменения
16:23, 09 октября 2025
Правила формирования тарифов: внесены изменения
В Казахстане изменились правила формирования тарифов на воду и отопление
11:42, 02 февраля 2024
В Казахстане изменились правила формирования тарифов на воду и отопление
