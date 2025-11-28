Как рассчитываются тарифы на воду и отопление: внесены изменения

Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 24 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что расчет тарифа на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам распространяется на регулируемые услуги, предоставляемые субъектом в виде подвода воды от магистрального трубопровода к группам водопользователей с помощью комплекса гидротехнических сооружений или искусственного гидротехнического сооружения в соответствии с заключенными договорами.

Тариф на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам рассчитывается в соответствии с порядком расчета тарифа и измеряется в тенге за 1 кубический метр воды.

Указывается, что если при предоставлении услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам в системе магистральных трубопроводов тарифы утверждены на отдельные участки и услуги предоставляются на территории двух и более областей, единый тариф и тарифная смета рассчитываются на всю систему в целом.

Тариф на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам рассчитывается по формуле, которая учитывает:

период действия тарифа (на год или на весь период);

экономически обоснованные затраты на период действия тарифа;

допустимый уровень прибыли до налогообложения на период действия тарифа;

объем оказываемых услуг на период действия тарифа.

Тариф на регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения дифференцируется по группам потребителей с учетом:

уровня платежеспособности населения соответствующего региона;

объема потребления;

влияния на инфляцию;

уровня развития промышленного производства региона.

Для дифференциации тарифа на регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения потребители подразделяются на группы:

физические лица, относящиеся к категории населения, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения или водоотведения, – первая группа ;

; прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп, – вторая группа ;

; организации, содержащиеся за счет бюджетных средств, – третья группа.

В целях стимулирования физических лиц к ресурсосбережению тариф первой группы на регулируемые услуги водоснабжения дифференцируется по следующим категориям потребителей:

1 подгруппа:

физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека;

организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения);

организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов, утвержденных нормативных технических потерь;

организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения;

2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги свыше 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека;

3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги свыше 5 м3 до 10 м3 в месяц на 1 человека;

4 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 10 м3 в месяц на 1 человека.

Отопление

Тариф на услуги по реализации тепловой энергии в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета определяется по формулам:

1 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью до 100 м2, где учитывается:

тариф физических лиц, относящихся к категории населения, с отапливаемой площадью до 100 м2.

2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 100 до 200 м2, где:

тариф физических лиц, относящихся к категории населения, с отапливаемой площадью свыше 100 до 200 м2.

При этом для определенного объема применяется тариф физических лиц, относящихся к категории населения как для 1 подгруппы населения, на оставшийся объем применяется соответствующий тариф физических лиц для 2 подгруппы населения.

3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 200 м2, где:

тариф физических лиц, относящихся к категории населения, с отапливаемой площадью свыше 200 м2;

При этом для определенного объема применяются тарифы физических лиц, относящихся к категории населения как для 1 и 2 подгруппы населения, на оставшийся объем применяется соответствующий тариф физических лиц, относящихся к категории населения для 3-й подгруппы населения.

Объем тепловой энергии, потребляемый на нужды отопления, определяется в зависимости от отапливаемой площади как для потребителей, оснащенных приборами учета тепловой энергии, так и для потребителей, не имеющих таких приборов.

При отсутствии приборов учета объем тепловой энергии на нужды отопления определяется расчетным путем.

Приказ вводится в действие с 8 декабря 2025 года.